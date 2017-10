Carola Danés, guanyadora del concurs de la Festa d'en Toca-sons

Ja tenim guanyadors de #tocasons17! Són @carolaadanske i @silviasp87! Moltes felicitats! Us recordem els premis: 1r premi: trofeu de la cinquena edició del Concurs Fotogràfic Memorial Lluís Tuneu, exposició de la foto a Can Costa del 27 d'octubre al 14 de novembre i un sopar per a dues persones. 2n premi: trofeu de la cinquena edició del Concurs Fotogràfic Memorial Lluís Tuneu i exposició de la foto a Can Costa. Ara ens hauríeu d'enviar un correu a [email protected] amb el vostre nom, població i un títol per a la vostra foto. I us esperem el dia 27 al vespre a l'entrega de premis que es farà a Can Costa. #instaosona #igerscatalunya

