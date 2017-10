El Festival de Cinema de Muntanya de Torelló ret tribut a l'alpinisme català i a Jordi Pons

Jordi Pons. Foto: Adrià Costa

El 35è Festival de Cinema de Muntanya de Torelló enguany retrà un homenatge a l'alpinisme català i a la figura de Jordi Pons , un dels seus màxims exponents. El tribut es farà a través de les mateixes pel·lícules de Pons, que també filmava durant les seves ascensions, i el testimoni de molts companys d'aventura, que es podran escoltar en el marc de l'acte inaugural, el proper 10 de novembre al Teatre Cirvianum. El director del certamen, Joan Salarich, va destacar aquest dimarts l'augment del nombre de les activitats paral·leles al voltant del cinema i de la muntanya. És el cas de la preinauguració del festival -que es farà un dia abans al Cirvianum, el 9 de novembre-, que consisteix en un concert d'Exaudio d'Igualada, un grup format per 32 noies que interpretarà un repertori musical amb la muntanya com a denominador comú i que inclourà peces de compositors reconeguts com Mendelssohn, Schumann o Brams.Torelló es convertirà en l'epicentre del millor cinema de muntanya del país unes setmanes quan es doni el tret de sortida al Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló, una edició que començarà el 10 de novembre i s'allargarà fins el dia 19. El certamen projectarà una quarantena de films que representen les millors pel·lícules sobre alpinisme, escalada, esports d'aventura i etnografia i natura. El director, Joan Salarich, ha explicat que en els deu dies de festival es projectaran 44 pel·lícules en total, que optaran a endur-se el màxim guardó: La Flor de Neu d'Or. Salarich ha assenyalat que les triades són una acurada selecció de les 119 propostes que es van rebre de 27 països diferents.L'any 2015 l'organització va decidir dedicar l'espectacle inaugural al 40è aniversari dels primers catalans que van coronar una muntanya de més de 8.000 metres, mentre que el 2016 la inauguració va recordar les millors fites dels escaladors catalans. Enguany, l'acte inaugural servirà per reconèixer els grans mèrits de l'alpinista català Jordi Pons, que també va saber combinar la seva passió per la muntanya amb el cinema durant més de 60 anys. Jordi Pons, al costat d'Anglada, Guillamón, Pokorski, Cerdà, Civis i molts altres, van ser els referents d'una nova generació que a la dècada dels cinquanta van iniciar el denominat alpinisme català. Aquesta punta de llança va situar l'esport dels catalans a un gran nivell durant els anys seixanta i setanta i Pons ho va documentar. L'acte estarà presentat per Ferran Latorre i la periodista de TV3 Marta Bosch.L'abast internacional del certamen li dona el fet de poder estrenar a nivell europeu pel·lícules com Dirbag: the legend of Fred Beckey, un llargmetratge dirigit per Dave O'Leske que narra els 94 anys d'història d'aquest escalador americà que s'ha atrevit amb les parets més difícils del planeta. També s'estrenarà a la pantalla del Cirvianum Last nomads of Everest, un retrat de quina manera subsisteixen les últimes famílies nepaleses que encara viuen de la ramaderia a 4.000 metres d'altitud, a més de dues pel·lícules animades: Modern dinosaurs (Nova Zelanda) i Uruca II, Bugaboos edition (Canadà).Entre els realitzadors habituals, aquest any hi figura Fulvio Mariani amb la seva darrera producció sobre la Ruta de la Seda To the origins of the skiing. També hi serà el francès François Damilano, que juntament amb Sophie Lavaud, persegueixen els catorze vuit mils. Aquesta vegada,amb K2. Une journée particulière. Els germans Anne, Véronique i Erik Lapied –que fa dos anys van recollir a Torelló el premi de la International Alliance for Mountain Film– tornaran a ser-hi per presentar 'Dessine-moi un chamois'. Entre els catalans, el director Jordi Canyigueral presentarà Common Ground, filmada a la Sibèria i on els germans Pou i Hansjörg Auer intenten escalar algunes parets fins ara inexplorades.Joan Salarich també ha destacat una estrena mundial. Es tracta de la pel·lícula Vignemale paret nord, 60 anys més tard, que es projectarà fora de competició i dins la sessió Premier. La pel·lícula vol demostrar de quina manera l'homenatjat Jordi Pons va ser capaç de completar la paret més alta dels Pirineus amb els seus 83 anys.Entre les activitats i propostes paral·leles destaquen les tres exposicions "Muntanyes de publicitat", 'Antàrtica, gel més enllà de la fi del món' i "22è Espai editorial". També hi haurà taules rodones, activitats a la biblioteca, un planetari i conferències i presentacions sobre qüestions relacionades amb la muntanya i les activitats de la secció off del festival.El certamen està coorganitzat entre la Fundació Festival de Cinema de Muntanya, la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA CX. El seu pressupost total és de 158.000 euros.

