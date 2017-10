La directora readmesa a l'escola bressol de Calldetenes renuncia al càrrec

Vicky Soley, a la seu d'UGT quan es va denunciar el desacord amb l'Ajuntament de Calldetenes Foto: ACN Busquets L.

L'Ajuntament de Calldetenes havia de readmetre aquest setembre les dues treballadores de la llar d'infants l'Esquitx que va acomiadar, després que aquestes presentessin el setembre del 2016 una demanda per aconseguir-ne la nul·litat . Tot i així, el nou curs ha començat amb la reincorporació d'una de les mestres i delegada sindical d'UGT, Thais Jodar. La que havia estat la directora, Vicky Soley, ha decidit renunciar al càrrec.Soley no vol fer declaracions, però Jodar apunta que ha deixat el càrrec "per pressió" de l'Ajuntament de Calldetenes. La delegada sindical remarca que a Soley no se l'ha reconeguda mai com a nova directora d'ençà que va començar el curs. "No es va notificar a les famílies ni la readmissió ni que la Vicky prenia el càrrec de direcció", remarca Jodar.Des del consistori de Calldetenes desmenteixen les declaracions de Jodar i apunten que va deixar el càrrec per qüestions personals sense cap mena de pressió. Jodar remarca que per ella "el tema està totalment tancat".L'origen del problema entre les mestres i el consistori se situa en la modificació del calendari. A finals del curs 2016-2017, la regidora d'Ensenyament va comunicar a les treballadores diverses modificacions laborals, entre aquestes, l'ampliació de la jornada laboral, que passaria de les 1.633 a les 1.800 hores.Llavors, les mestres van protestar remarcant que des del consistori es vulneraven les condicions laborals . Mesos després, l'exdirectora de l'escola (Vicky Soley) i l'educadora (Thais Jodar) van ser acomiadades.