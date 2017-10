L'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central crea un mapa per donar visibilitat a les 200 cooperatives del territori

El febrer d'aquest any va néixer l' Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central , un projecte que té la voluntat d'impulsar noves iniciatives d'economia social i cooperativa al territori. La iniciativa, en la qual el departament de Treball hi ha invertit un total de 214.833 euros, ha d'assolir abans d'acabar aquest any tres objectius: crear 50 llocs de treball, atendre 1.000 persones interessades en l'economia social i fer néixer 30 empreses cooperatives. De moment, la seva coordinadora, Alba Rojas, ha explicat que el balanç és "satisfactori" i s'han creat 37 llocs de treball i 15 noves empreses. Malgrat això, ha admès que "els objectius màxims costaran d'assolir perquè s'ha hagut de fer molta feina de difusió". Precisament amb la intenció de donar a conèixer les cooperatives del territori, l'Ateneu ha creat un mapa interactiu que dona visibilitat a les gairebé 200 cooperatives que hi ha a les comarques centrals.Aquest dilluns es va celebrar a Berga la tercera Taula Territorial de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central. Abans però, els seus coordinadors van fer roda de premsa per presentar dos dels principals projectes que la iniciativa ha creat des de la seva posada en marxa, al febrer d'aquest any.D'una banda, s'ha creat un mapa interactiu amb informació de 184 de les 208 cooperatives que hi ha al territori. L'objectiu, segons explicava la seva coordinadora, Alba Rojas, és donar visibilitat a aquestes empreses i fomentar la col·laboració entre elles. Per altra banda, l'Ateneu també ha posat en marxa un catàleg amb una selecció de 84 bones pràctiques que s'han detectat en aquestes cooperatives i que es volen posar d'exemple.L'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central té el triple objectiu de crear, fins a finals d'any, 50 llocs de treball, atendre 1.000 persones interessades en l'economia social i fer néixer 30 empreses al territori. De moment, Rojas ha admès que el balanç "és positiu, tot i que l'objectiu màxim costarà d'assolir". Ara per ara, s'han creat 37 llocs de treball i 15 empreses, tot i que n'hi ha deu més que s'estan acabant de constituir.Rojas va explicar que un dels principals reptes de futur és aconseguir fer projectes transversals que puguin abraçar tot el territori, i d'altra banda, poder estar presents en espais de presa de decisions "com a elements generadors d'economia".De la seva banda, la delegada del Govern a la Catalunya Central, Laura Vilagrà, va reafirmar l'aposta del Govern per aquest projecte i ha anunciat que, en els propers dies, sortirà la nova convocatòria que en donarà continuïtat. "És un projecte que al Govern ens fa molta il·lusió i que volem que tiri endavant amb èxit", va apuntar.