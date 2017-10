Roda de Ter acull la fira Tasta la Llavor amb una desena de varietats de tomàquet

Varietats de tomàquet, a Roda de Ter Foto: Toni Carrasco

Dues varietats dels tomàquets tastats. Foto: Toni Carrasco

Més de cinquanta persones van participar aquest diumenge al matí a Roda de Ter en la segona edició del Tasta la Llavor . Aquesta es combina al llarg de l'any amb la tradicional Fira de la Llavor Tradicional, que es porta a terme habitualment al mes d'abril.Enguany s'han pogut degustar fins a una desena de tomàquets tradicionals de les contrades, tot i que no ha estat un bon any de collita. També es va poder tastar pa de blat forment i carbassa de la Plana. I com a novetat un dels organitzadors va portar bitxo cultivat per ell mateix.En la degustació dels tomàquets les valoracions es van centrar en el color, la pell, la textura o el gust de cadascuna de les varietats. Cal tenir present que les produccions d'aquests tomàquets no són industrials, com passa amb els que es troben als supermercats, però a canvi el seu color, olor, textura i propietats organolèptiques pròpies són naturals i d'una alta qualitat.Es poden degustar sense cap altre acompanyament alimentari com pa, oli o sal i ni tan sols cal cuinar-los: es poden menjar en cru. Entre les més ben valorades pels tastadors destaca el tomàquet ple de Montserrat o el Verd d'Oristà, sense oblidar el tomàquet Rosa de Barbastre, el Montgrí tipus Pera de Girona, el Rosa de l'Etern, el Cherokee i els xerris groc o negre entre d'altres.La carbassa de la Plana es va poder degustar en brou, en crema i també en forma de pizza elaborada pel forner tradicional , Miquel Forcada, amb una base de farina de blat forment.El Tasta Llavor d'enguany va combinar el tast amb una xerrada del productor de blat forment i que l'està recuperant aquest blat antic, Miquel Roviró del Mas Terricabras d'Oristà. El blat forment és un blat de menys producció, amb menys gluten, que costa més de coure però amb millors propietats i més saludables que els actuals blats convencionals que s'utilitzen en brioxeria, pizzes, pasta o elaboració de pa.I també es va fer una breu explicació del Banc de Llavors de Roda, únic a la comarca i que és actualment l'únic graner a Osona de llavor tradicional al costat dels ja existents com Esporus i Les Refardes al Bages; Arboreco del Baix Empordà; Ecollavors i Triticatum a la Garrotxa; Banc de Llavors de Collserola al Barcelonès; Cultures Trobades a La Noguera i Llavors Orientals al Vallès Oriental.