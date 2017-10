18:49 El PP ja proposa la il·legalització dels partits independentistes. Pablo Casado també ha advertit Puigdemont que pot "acabar com Companys" si declara la independència.

18:21 PRIMÍCIA Puigdemont dina amb els consellers per enllestir la declaració d'independència. L'executiu se cita per tractar les discrepàncies d'última hora sobre l'aplicació dels resultats del referèndum que demà farà pública el president.

17:49 La Intersindical-CSC desconvoca la vaga general per aquest dimarts. L'organització decidirà si manté l'aturada de l'11 al 16 d'octubre en funció dels esdeveniments d'aquests dies. La Intersindical Alternativa, per la seva banda, convoca vaga general del 16 al 20 d'octubre.

17:01 El Col·legi d'Advocats de Vic coordina una denúncia conjunta per l'actuació policial durant l'1-O. Els formularis per denunciar la coacció de la llibertat d’expressió durant el referèndum es poden trobar en tots els Centres Cívics de Vic fins a finals de mes.

16:31 L'ANC convoca la ciutadania al Parlament dimarts a les 18.00 per fer costat a la declaració de la independència. Jordi Sànchez adreça una carta als simpatitzants de l'Assemblea on recorda que aquesta decisió és "l'única sortida possible".

16:18 L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, farà una declaració institucional a les 18.30 h sobre la situació política a Catalunya.

16:11 ÚLTIMA HORA La cancellera alemanya, Angela Merkel, truca Mariano Rajoy per buscar "possibles vies" pel "diàleg" a Catalunya. Merkel expressa el seu suport al president espanyol i suggereix que s’arribi a una solució "en el marc de la Constitució".

16:05 La UdL i la UB lideren una investigació sobre els efectes psicològics de l'1-O. El projecte pretén conèixer com ens afecta la situació actual a Catalunya.

16:00 «Miserable» i «irresponsable»: ERC, PDECat i Podem condemnen les amenaces de Casado a Puigdemont. Pablo Iglesias, Xavier Domènech, Gabriel Rufián i Sergi Miquel han criticat les declaracions del vicesecretari de comunicació dels populars i recorden que Lluís Companys va ser torturat i afusellat.

15:30 El PDECat trenca el pacte govern a Altafulla arran dels fets de l'1-O, informa Jonathan Oca. Fèlix Alonso, que perd la majoria, respecta la decisió però no ho entén, ja que "una cosa és la situació difícil que travessa Catalunya i l'altra l'estabilitat municipal".

15:22 Brussel·les seguirà «de prop» la declaració de Puigdemont però no avança la reacció a una DUI. Un portaveu de la Comissió Europea rebutja "especular" com actuaria l'organisme i afirma que Catalunya no va ser el tema de conversa principal entre Merkel i Juncker.

15:18 Joan Manuel Serrat, sobre la DUI: "Un no va al llit sent espanyol i s'aixeca 100% català". El cantautor veu un espai per a la negociació abans de la declaració d'independència i apel·la a la "sensatesa i la maduresa política".

15:16 Rep l'alta el ferit per l'impacte d'una pilota de goma a l'ull durant l'1-O. També està previst que aquest dilluns surti de Sant Pau una persona que va partir una fractura de fèmur.

15:10 ​L'Ajuntament de Sabadell obre expedient informatiu pel vídeo de policies municipals amb una bandera espanyola.

14:51 VÍDEO Manifestants unionistes insulten el personal de Renfe de Terrassa: «Perro, a ti te paga España». L'incident es va produir quan un treballador va advertir un home que no podia fumar dins de les instal·lacions.

14:52 Torraspapel, amb fàbrica a Sant Joan les Fonts, trasllada la seu social a Madrid. La paperera, actualment al Grup Lecta, el 2016 va tenir pèrdues d'11,7 milions d'euros i enguany no va poder sortir a borsa.

14:50 El PP adverteix Puigdemont que si declara la independència «acabarà com Companys». Pablo Casado compara la situació actual amb la que es va viure el 1934.

14:48 L'ANC anuncia noves convocatòries per «donar suport al Govern i al Parlament». Jordi Sànchez adreça una carta als simpatitzants de l'Assemblea on recorda que la declaració d'independència és "l'única sortida".

14:32 Catalunya abandona la delegació espanyola al Comitè de les Regions pels fets de l'1-O. La decisió és temporal, però la Generalitat també analitzarà "cas per cas" si participa en fòrums o reunions de la representació permanent espanyola davant de la UE.

14:05 El president del Comitè de les Regions diu que la situació a Catalunya "no es pot resoldre només amb textos jurídics". Karl-Heinz Lambertz assegura que "més que cap altra cosa el que cal ara és diàleg".

13:17 Es multipliquen les sol·licituds per obrir els comerços el 12 d'octubre a Manresa. Des de les associacions de comerciants se'ls explica que la llei de comerç de Catalunya no ho permet però dubten que la Generalitat els sancioni, tenint en compte el context polític que viu el país.

13:09 ERC assegura que dimarts «prendrà forma» la construcció d'«una República independent»; informa Roger Tugas. Sabrià entén que algú pugui "tenir vertigen" davant la situació actual i afirma que "tan ferm és el compromís amb el resultat" de l'1-O com la "voluntat de diàleg" fins a l'últim moment.

13:09 El PSOE farà costat a Rajoy per aplicar «una resposta constitucional» davant una DUI; informa Jordi Bes. Pedro Sánchez afirma que una declaració unilateral d'independència "no té cabuda en cap estat social de dret".

12:51 Pedro Sánchez adverteix del fet que "una DUI no té cabuda en cap estat social de dret", i insinua que els socialistes donaran suport a la suspensió de l'autonomia: "Donarem suport a la resposta que l'estat social de dret davant qualsevol intent de trencament unilateral".

12:44 El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, demana a Puigdemont que "per patriotisme, en defensa de l'interès dels catalans i les institucions d'autogovern, s'abstingui demà de fer una declaració unilateral d'independència en directe, en diferit o simbòlica".

12:31 VÍDEO Gabilondo: «Si demà es declara la independència s'haurà consumat el gran desastre». El periodista analitza la situació a Catalunya, després de la manifestació unionista a Barcelona.

12:25 PRIMÍCIA L'AMI i l'ACM es querellen contra el fiscal general de l'Estat per amenaces i prevaricació; ho expliquen Joan Serra Carné i Isaac Meler. Les entitats municipalistes es personen com a acusació popular i reclamen al Tribunal Suprem que citi a declarar José Manuel Maza per l'ofensiva contra els alcaldes sobiranistes: NacióDigital ha tingut accés al document.

11:37 «Escòria, nazis i terroristes»: la CUP denuncia un atac a la seva seu. Els assaltats han intentat cremar la porta i posar silicona als panys.

11:33 EXCLUSIVA Josep Maria Jové, exnúmero 2 d'Oriol Junqueras a Economia, denuncia a Estrasburg la violació de sis drets blindats a Europa durant la seva detenció, informa Roger Tugas. L'advocat de l'ex-secretari general de Vicepresidència assenyala sobretot l'opacitat de les actuacions del 20 de setembre, amb un motiu "intimidatori", o el paper confús del jutjat número 13 i el Tribunal Constitucional.

11:32 Demòcrates pressiona: «Demà només toca la declaració formal de la independència», informa Oriol March. Antoni Castellà, portaveu polític de la formació, denuncia el "terrorisme d'Estat" per frenar l'1-O i constata que no existeix una "majoria silenciosa" contra l'estat català.

10:41 ÚLTIMA HORA Soraya Sáenz de Santamaría amenaça: s'aplicarà el 155 si Puigdemont declara la independència. La vicepresidenta del govern espanyol afirma que una DUI "no produirà efectes" i que correspondrà a l'executiu, a través del Senat, "prendre mesures".

10:15 ANÀLISI Més confrontació per guanyar audiència; per Josep Lluís Micó. «La cobertura del procés no està sent tan parcial perquè els periodistes siguin inútils, sinó per una combinació de militància política i estratègia comercial als mitjans».

09:41 El Grup Barnils i el Sindicat de Periodistes també mostren el seu rebuig davant les agressions a periodistes durant la manifestació unionista.

09:42 El Consell d'Europa demana que s'investigui la violència policial de l'1-O. El comissari dels Drets Humans envia una carta al ministre espanyol Juan Ignacio Zoido reclamant una investigació “ràpida, eficient i efectiva”.

09:41 Javier Maroto també critica que el líder del PSC, Miquel Iceta, no acudís a la manifestació unionista d'aquest diumenge. "És evident que Iceta no hi era. És una sorpresa de primera divisió", assevera.

09:36 El vicesecretari de Política Social i Sectorial del PP, Javier Maroto, assegura que "Catalunya mai serà independent". En declaracions al programa d'Ana Rosa, a Tele5, avança que, davant una possible declaració unilateral d'independència (DUI), la resposta de l'Estat serà "ferma, contundent, però també ha de ser una resposta que eviti mals majors".

09:34 El Col·legi de Periodistes de Catalunya condemna les agressions a periodistes durant la manifestació d'aquest diumenge.

09:27 El vicepresident de Societat Civil Catalana (SCC), José Domingo, afirma que no li agrada que es cridés "Puigdemont a la presó" a la manifestació unionista d'aquest diumenge, i afegeix que "no van ser crits majoritaris". En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Domingo també remarca que tampoc li agrada la presència d'entitats com la Falange a la marxa, i la titlla d'"anècdota".