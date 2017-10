​La Fira de la Fusta Constructiva de Vic es reformula i comparteix espai amb una nova fira de l'autoconsum elèctric

La segona edició del Congrés-Fira de la Fusta Constructiva a Catalunya que es va celebrar l'any passat a Vic per primera vegada tornarà a ser present dins la programació de fires i mercats de la ciutat al recinte firal El Sucre durant els propers 19,20 i 21 d'octubre. Enguany, però, aquesta fira compartirà espai al recinte firal amb una nova cita: La Fira de l'autoconsum elèctric . Fotovoltaica i xarxes intel·ligents'. El regidor de Fires i Mercats de l'Ajuntament de Vic, Benjamí Dòniga, ha explicat que les dues fires es combinaran amb la Fira de la Biomassa de Catalunya, que si bé fins ara es programava durant el mes de febrer ara es traslladarà a l'octubre. "D'aquesta manera, cada any a l'octubre hi haurà una cita amb el sector de la fusta a la ciutat", ha afegit el regidor.La Fira de l'Autoconsum Elèctric vol promocionar l'autoconsum d'electricitat tan a gran escala com a nivell particular mitjanant plaques fotovoltaiques o altres solucions energèticament autosuficients. La fira, que comptarà amb una trentena d'expositors d'empreses relacionades amb les plaques solars fotovoltaiques i les xarxes intel·ligents, s'adreça principalment als professionals del sector però també s'obre a tothom interessat en l'autoconsum energètic.Durant la presentació de les dues fires aquest dilluns davant la premsa, el coordinador general de projectes del Gremi de la Fusta i el Moble i portaveu del Congrés-Fira de la Fusta Constructiva a Catalunya, Salvador Ordoñez, ha explicat que en els darrers anys hi ha hagut una aparició emergent d'edificis que s'han construït amb fusta, "no només en espais rurals, sinó també dins el casc urbà de les ciutats". Segons Ordoñez, aquest tipus de construcció "trenca amb les tecnologies habituals i canvia el paradigma de construcció", ja que es passa a utilitzar la fusta com un element "estructural".El portaveu ha destacat que la fira de l'any passat va transcórrer de manera satisfactòria per tots els agents que hi van participar. Salvador Ordoñez ha explicat que veuen la nova Fira de l'autoconsum elèctric com un "complement lògic" de la construcció sostenible amb fusta que ells promouen. "Qui opta per la construcció amb fusta té molt clar que vol apostar per la sostenibilitat", ha puntualitzat. "No només amb la pròpia construcció de l'edifici, sinó que també valora tot l'aprofitament energètic que es pot fer a posterior", ha afegit. "Nosaltres ho veiem com un maridatge molt bo, esperem que el públic també ho rebi així", ha ressaltat.El Congrés-Fira de la Fusta Constructiva a Catalunya que se celebrarà a Vic comptarà amb una quarantena d'expositors, "amb presència de les empreses més importants i compromeses amb la fusta constructiva", ha dit Salvador Ordoñez. Entre els aspectes més atractius del Congrés, hi ha quatre conferències magistrals (divendres 20) i grups de treball que tractaran problemàtiques de primer ordre com l'urbanisme relacionat amb la fusta inspirat en el dels països nòrdics, l'eficiència energètica, les unions de la fusta amb un expert convidat que vindrà expressament des del Japó o la relació entre fusta i foc.Entre les novetats d'enguany, també destaca la presentació de la Plataforma de la fusta constructiva de Catalunya (Dijous 19, a les 4 de la tarda). Salvador Ordoñez ha explicat que la iniciativa parteix del mateix món de la construcció amb fusta amb l'objectiu de crear "un corpus de coneixement i experiències" que també es posarà a l'abast de les empreses que vulguin iniciar-se en la construcció amb fusta. La plataforma també lluitarà contra l'"intrusisme", perquè la qualitat del producte respongui a les expectatives dels clients. "Per desgràcia, la immensa majoria de fusta per construir a Catalunya ve de fora", ha lamentat Ordoñez. El portaveu ha situat la xifra en el 95%, "i no per manca de fusta a Catalunya, sinó perquè se 'ha fet una gestió dels boscos molt pobra", ha afegit.