Seva, el poble més boletaire d'Osona

Seva ha estat durant tot aquest diumenge una vegada més la capital de la Catalunya Central en l'àmbit de la micologia amb la seva exitosa Festa del Bolet, que enguany ha arribat a la 20a edició. Tot i que la temporada de bolets, amb temperatures massa càlides i poques pluges, encara no ha portat a la gent a caçar-ne, a Seva sempre s'obre d'alguna manera de forma oficial la temporada de les contrades i és lloc de trobada i de conversa habitual dels boletaires més experimentats.Al carrer de Dalt, de la Rocada i Plaça de la Creu estaven instal·lades les parades de bolets i de tot tipus de productes alimentaris de proximitat i també les parades de les entitats locals. De la cinquantena de parades unes tres tenien a la venda exclusivament bolets frescos, però que van esgotar pràcticament les existències un cop passat el migdia. També hi havia degustacions populars de cassoletes de bolets.La festa hi va incloure des de tallers per als més menuts des de sortides per anar a buscar bolets fins al concurs de receptes, conta-contes, cercaviles, passejades en carruatges i en ponis entre d'altres. Enguany s'ha muntat una nova carpa al costat de la Plaça de la Creu on han tingut lloc tallers, espectacle de màgia, xerrades o demostració gastronòmica de com elaborar un paté de bolets.Rovellons, llaneges, carlets, peus de rata, rovellons, pinetells, ceps i tants d'altres bolets comestibles s'ha pogut veure en l'espectacular carpa situada a la plaça de l'església i on es recreava curosament els hàbitats naturals on trobar els respectius bolets. I sense oblidar les espècies verinoses o mortals com l'Amanita Phalloides.També diversos restaurants del poble van oferir menús especials on els bolets eren l'ingredient central amb plats com sopa de fredolics; amanida de rossinyols marinats amb pesto de ruca i olivada; botifarra amb rovellons; pilotilles casolanes amb trompetes de la mort, pinetells i rossinyols o lluç de palangre farcit de ceps.La festa va cloure diumenge mateix al vespre amb el prestigiós sommelier de Seva, David Seijas i el xef de Can Rafel, Xavier Coma que van organitzar un maridatge guiat de vi i bolets al restaurant Can Rafel.

Recull de galeries de fotos de la Festa del Bolet de Seva