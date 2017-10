Diferents municipis osonencs posen en marxa un programa per atendre les persones cuidadores no professionals

La Diputació de Barcelona ja ha presentat les accions i els recursos com ara Grups de Suport Emocional i Ajuda Mútua o el servei Respir, per tal de reduir la càrrega emocional i física de les persones cuidadores que tenen al seu càrrec persones en situació de dependència.En l'edició 2017-2018, un total de 72 municipis han demanat a la corporació aquest recurs. Entre aquests també n'hi ha d'osonencs: Vic, Prats de Lluçanès, Sant Julià de Vilatorta, Sant Vicenç de Torelló i aquells que formen part de la Mancomunitat La Plana.Els Grups de Suport Emocional i Ajuda Mútua (GSAM) de la Diputació de Barcelona estan formats per entre 16 i 20 persones cuidadores. Funcionen al llarg de 10 o 16 sessions d'una durada d'hora i mitja on, amb l'ajuda d'un psicòleg, es treballen temes com les estratègies per gestionar favorablement necessitats i conflictes, i la gestió d'emocions i sentiments que poden sortir durant el procés de cura per tal de prevenir i evitar situacions d'esgotament. També s'ofereix informació dels diferents recursos de suport que hi ha al territori o de les diferents entitats públiques i privades que els poden ajudar.No es tracta d'un curs de formació, sinó d'un espai de relació i intercanvi d'experiències, per evitar la soledat i reduir la sobrecàrrega emocional i física de la cura. L'objectiu és generar vincles de relació, de suport i d'ajuda mútua entre les persones cuidadores perquè puguin compartir l'experiència de cuidar d'una manera satisfactòria.