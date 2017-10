La Intersindical-CSC promou una nova aturada de país dimarts vinent

Els tractors han contribuït aquests dies a protegir col·legis electorals l'1-O i a tallar carreteres durant la vaga. Foto: Sergi Cámara



Escrit en el vidre d'una botiga tancada en l'aturada de dimarts. Foto: ACN

El sindicat Intersindical-CSC ha registrat una nova convocatòria de vaga general del 10 al 16 d'octubre. Segons han explicat fonts del sindicat a l'ACN, es "tirarà endavant o no en funció dels esdeveniments dels propers dies". Per ara, es tracta d'un preavís que ja han fet arribar al Departament de Treball.La convocatòria registrada és d'una vaga general de set dies consecutius però des del sindicat expliquen que això no vol dir que acabin cridant a l'aturada tots els dies, sinó que en triaran "un o diversos". En l'anterior convocatòria de vaga general del passat 3 d'octubre, els altres sindicats convocants –CGT, Intersindical Alternativa, Intersindical i COS- ja van utilitzar aquesta fórmula registrant vagues del 2 al 13 i del 3 al 9 d'octubre. No va ser el cas de la Intersindical-CSC, que va registrar vaga només pel 3-O. De moment, la nova convocatòria és exclusiva d'aquest sindicat. El sindicat ja ha comunicat la seva intenció a Òmnium Cultural i a Unió de Pagesos entre altres entitats i organitzacions sindicals per mirar d'ampliar suports.La Intersindical-CSC és un dels quatre sindicats que van convocat la vaga de dimarts , junt a la CGT, la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) i la COS, els quals encara no s'han pronunciat sobre la nova aturada que es prepara de cara a la setmana vinent. Aquest dimecres, però, la IAC va emetre un comunicat en què va celebrar l'èxit del dia 3 i va asseverar que no pot "permetre que es repeteixi un nou episodi de repressió contra els treballadors i treballadores de Catalunya o que es tornin a vulnerar els seus drets i llibertats". "Per tant, des d'avui volem deixar clar que la IAC està disposada a convocar una nova vaga general com a resposta en cas que hi hagi una nova escalada repressiva o de vulneració de drets i llibertats", afegeix, igual que anuncia que vol mantenir l'espai de coordinació amb les organitzacions, entitats i sindicats convocants de la vaga i crear una plataforma àmplia contra la repressió i per la defensa dels drets i les llibertats amb altres sindicats i entitats.