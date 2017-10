Els resultats definitius de l'1-O a Osona: 69% de participació i un «sí» contundent

El Govern ha fet públics aquest divendres els resultats del referèndum a través d'un comunicat. La participació total a Osona ha estat de 75.792 votants (un 69,03%), dels quals un 96,13% van optar per la independència i un 2,71% van optar pel "no". El recompte s'ha fet tenint en compte exclusivament les paperetes vàlides, no aquelles que van ser requisades per les accions de la Policia Nacional espanyola i la Guàrdia Civil.A Catalunya, la participació total ha estat de 2,28 milions de persones, dels quals un 90% van optar pel "sí" i un 7,83% pel "no". Amb la proclamació oficial dels resultats, el Parlament ja pot encetar el compte enrere per a la declaració de la independència, segons el que disposa la llei del referèndum.

