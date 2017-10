Carta d'un treballador públic: «Descompteu-me el dia de sou, si us plau»

Josep M. Diéguez ha enviat un missatge al ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, després que aquest hagi anunciat descomptar-los el dia de sou per la vaga del 3 d'octubre. Diéguez, treballador públic i també regidor d'ERC-Som Vic, ha remarcat que està "fart d'anar de boca en boca" i li envia un missatge clar al polític del PP:"De debò que es creu que després de veure com detenien membres del nostre Govern, com pegaven a les nostres àvies, com destrossaven les escoles dels nostres fills, com terroritzaven els nostres petits poblets (...) de debò que es pensa que un cop fet, viscut i demostrat tot això, ens farem enrere per l'amenaça que ens descomptaran uns quants calerons d'unes quantes butxaques?". "Nosaltres ens n'hem anat, en tots els sentits. Ja poden anar fent, que res ni ningú no ho canviarà", conclou el text.

