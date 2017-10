Seva celebra la vintena edició de la Festa del Bolet

Seva ja està a punt per acollir un any més la Festa del Bolet. El que és una de les propostes gastronòmiques amb més renom de la vila i de la comarca és aquest diumenge. Enguany, la fira arriba a la seva vintena edició. Entre les activitats destaca la novetat d'una carpa de demostracions, taller i espectacles per a totes les edats, i activitats amb més recorregut com l'exposició, el concurs de bolets o les sortides guiades pels boscos del poble.En aquest cas, dos experts de la Societat Catalana de Micologia col·laboraran amb la festa, classificant els bolets i entregant els premis del concurs. També seran ells els encarregats de fer les explicacions durant les visites guiades pels boscos.

