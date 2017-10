L'alcalde de Sant Julià: «No acceptem que un banc intenti influir en la forma de govern que ha de tenir un país»

"No acceptem que un banc intenti influir amb la forma de govern que ha de tenir un país", diu l'alcalde de Sant Julià de Vilatorta, Joan Carles Rodríguez, remarcant que són els ciutadans qui ho ha de decidir. L'ajuntament d'aquest municipi ha decidit retirar tot el capital que tenia dipositat al Banc Sabadell: 348.893,77 euros.Rodríguez ha explicat que "l'equip de govern està en desacord amb l 'anunci de Banc Sabadell de traslladar la seu social a Alacant ". "Ha pres una decisió amb una clara intencionalitat política i com ajuntament ens havíem de plantar i retirar els 350 mil euros del Banc Sabadell" sentencia.Feia molts anys que Sant Julià de Vilatorta tenia ingressats els diners en aquesta entitat. Rodríguez explica que, en cas que tornessin a Catalunya, tornarien a estudiar si tornar a dipositar diners a l'entitat. D'altra banda, l'equip de govern està a l'espera de la decisió que prengui CaixaBank, i després decidiran si retiraran també part del seu patrimoni. Aquest Ajuntament té un pressupost de 3,6 milions anual amb un endeutament del 26%. "Té una gran solidesa econòmica", ha remarcat Rodríguez.L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta encara no té pensat on dipositarà els diners que treu del Banc de Sabadell. Hi ha possibilitats d'ingressar-ho a Banca Ètica, entitats més petites i vinculades al territori, o també ha esmentat l'Institut Català de Finances.L'alcalde ha remarcat que aquest darrer intenta des del 2015 crear un Banc Públic Català. "Estaríem molt contents que es pogués portar a terme" diu Rodríguez, remarcant que "els dipòsits estarien molt garantits perquè l'economia català és molt forta i l'Ajuntament de Sant Julià mereix tota la confiança al govern de la Generalitat". Gironella , Sant Julià de Vilatorta i també Folgueroles . En declaracions a, l'alcalde Carles Baronet, ha explicat que Folgueroles també ha retirat uns 200.000 euros del Banc de Sabadell per protestar contra la decisió de traslladar la seu social a Alacant.Baronet remarca que "els dirigents dels bancs han dit que els diners no tenen sentiments, però els de Folgueroles, sí". Tot i que no han decidit en quina entitat els traslladaran, l'alcalde explica que segurament serà el BBVA, l'entitat que hi ha al poble.