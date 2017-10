Relleu a la delegació d'Osona del Banc dels Aliments

Xavier Farrés i Sebastià Raurell Foto: Banc dels Aliments

Sebastià Raurell és el nou Delegat del Banc dels Aliments a Osona en substitució de Xavier Farrés, qui havia representat l'entitat els darrers anys. El relleu es deu a motius laborals de Farrés que exerceix com a metge.Tal com informen a través d'una nota de premsa, Xavier Farrés agraeix "a totes les persones que amb el seu esforç diari, molt sovint anònim, fan possible l'objectiu del Banc dels Aliments, que és el de garantir que les famílies amb dificultats i risc d´exclusió social tinguin garantit el subministrament d´aliments".Per la seva banda, el nou delegat, Sebastià Raurell, destaca "la confiança que han dipositat en mi l'equip del Banc dels Aliments i espero estar a l'altura de l'anterior delegat i bon amic el Dr. Farrés, continuarem treballant braç a braç amb les entitats osonenques".La Delegació d'Osona treballa de forma coordinada amb Càritas de Vic, Taradell, Hostalets, Tona, Manlleu, Prats, Bisaura, Roda, Torelló, Centelles, Càritas Diocesana de Vic i Creu Roja. El Banc dels Aliments, està gestionat per una Fundació privada benèfica independent, apolítica, aconfessional i sense ànim de lucre.