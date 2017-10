Jordi Fàbrega s'acull al dret a no declarar per l'1-O: «Ja no reconeixem la justícia espanyola»

Una cinquantena de persones han acompanyat Fàbrega a Manresa. Foto: ACN

L'alcalde de Sant Pere de Torelló, Jordi Fàbrega (ERC), s'ha acollit al dret a no declarar aquest dijous al migdia davant de la fiscalia de Manresa per haver signat el decret de suport al referèndum de l'1-O. Tal com ha explicat Fàbrega, s'ha pres aquesta decisió perquè ja ho està instruint el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). D'aquí a sis mesos se sabrà si s'obre un procés judicial o si finalment s'arxiva. Fàbrega ha volgut donar la cara, tot i estar convalescent."Tenia moltes ganes de fer declaracions", deia Fàbrega en sortir dels jutjats de Manresa, apuntant que finalment només s'ha presentat un escrit explicant-ne els motius. L'alcalde ha apuntat que el fiscal li ha posat "fàcil" perquè "no m'ha carregat de preguntes" i ha tingut "una actitud molt correcta i objectiva".L'alcalde, però, ha carregat contra l'administració: "estem un moment que ja no reconeixem la justícia espanyola". "Anem a construir un nou país on no siguin cridats els seus electes per fer política", ha sentenciat. Precisament, abans d'entrar als jutjats, Fàbrega apuntava que l'Estat Espanyol és l'únic país "on es persegueix els càrrecs electes senzillament per practicar la democràcia", criticant la falta d'indecència dels tres poders legislatiu, executiu i judicial. "La justícia hauria d'estar als serveis dels ciutadans i no al revés", ha remarcat.Fàbrega també ha afegit que als únics que els hi ha de donar explicacions és el poble de Sant Pere de Torelló: "mereixen el meu compromís". "Els alcaldes i regidors som els electes més propers a la ciutadania, l'Estat Espanyol no ho té en consideració, que ho judicialitza", ha conclòs. "Cada gra de sorra suma, per això som on som", deia Fàbrega apuntant que moltes persones que dubtaven què votar, ho van tenir clar després de les càrregues policials de l'1-O. "No defallim. Venen setmanes decisives pel país".Fins al moment, Fàbrega és l'únic alcalde d'Osona que ha rebut la citació pel suport al referèndum. Es mostra "sorprès" i sospita que pugui tenir a veure amb la seva trajectòria a favor de la independència, des de declarar Sant Pere territori lliure a no voler posar la bandera espanyola.Fàbrega no ha anat a declarar sol. Abans de la una del migdia, una cinquantena de persones han vingut expressament des d'Osona i d'altres punts del territori per donar-li suport. A més d'habitants de Sant Pere que s'han desplaçat en un autocar, també hi havia altres representants polítics, com la delegada del Govern a la Catalunya Central, Laura Vilagrà, alcaldes d'Osona com el de Prats de Lluçanès (Isaac Peraire), Seva (Xavier Rierola), Montesquiu (Elisabet Ferreres) o l'exalcalde de Manlleu, Pere Prat. Fàbrega ha agraït "de tot cor" el suport de tots aquells que l'han acompanyat.