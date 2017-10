Tasta la llavor, a Roda de Ter aquest diumenge

Durant el matí del d'aquest diumenge, 8 d'octubre, tindrà lloc al parc de la Muntanyeta de Roda de Ter una nova edició del Tasta la llavor , en la qual es podran degustar productes Slow Food, tradicionals, Quilòmetre 0 i autòctons de la Plana. Entre d'altres està previst un tast guiat de tomàquets i de carbassa de la comarca d'Osona. La degustació també inclou xerrades i la mostra in situ de com es fa el pa de blat forment en forn de llenya; el forner tradicional, Ramon Forcada serà l'encarregat d'elaborar el producte en el mateix espai de la mostra.A les onze del matí es portarà a terme la presentació del Banc de llavors de Roda de Ter,i a dos quarts de dotze, Miquel Roviró del Mas Terricabras d'Oristà farà una explicació de la seva tasca en la recuperació del blat forment, un blat antic recuperat recentment, que tot i no ser d'una alta producció, és propi i adaptat al territori amb unes propietats organolèptiques úniques.Durant tot el matí es farà visita de portes obertes al Banc de Llavors de Roda i qui vulgui podrà fer intercanvi de llavors autòctones de la comarca. Aquesta trobada de descoberta, coneixement i divulgació de productes agrícoles de la comarca és única a Osona. Es va ajornar del diumenge passat per no coincidir amb el referèndum.