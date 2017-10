Les Jornades TIC Salut i Social reuneixen més de 200 persones a Vic per debatre sobre la sensòrica

Sessió inaugural amb Francesc Garcia Cuyàs, Josep Arimany i Joan Guanyabens. Foto: UVic-UCC

Les 7es Jornades TIC Salut i Social van reunir a 235 persones a Vic el dijous passat, 28 de setembre. Durant tot el matí, l’Aula Magna de l’edifici de la Torre dels Frares de la UVic va acollir diàlegs, taules rodones i la presentació d’experiències aplicades, enguany centrat en la influència que té la sensòrica sobre les persones.L'acte d'obertura va anar a càrrec del president de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS) i primer tinent d’alcalde de Vic, Josep Arimany, que va destacar la condició universitària i cuidadora de la ciutat, a més de la seva capacitat integradora, i va assegurar que d'aquí a uns quants anys veu possible “el clúster salut-social a la comarca d’Osona". La inauguració va comptar també amb les intervencions del director general de la FESS, Joan Guanyabens, que parlar del recent inici de les classes a la Facultat de Medicina i va explicar que "la simulació és el mètode clau pels alumnes, que es troben a la primera facultat de l'Estat on es treballarà amb una taula virtual de dissecció amb la que es pot combinar la dissecció de cossos humans amb la reconstrucció d'imatges en 3D”.De la seva banda, el director de la Càtedra TIC Salut, Francesc Garcia Cuyàs, també va intervenir en la inauguració anunciant la creació de “Digital Care”, un nou grup de recerca a la UVic-UCC que treballarà estretament amb la sensorització. Finament també va intervenir la Responsable de Projectes Estratègics del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Benedí.La conferència “Keynote Session: Explorant els límits entre l’ètica i la tecnologia”, va reunir el filòsof Joan Canimas i el cyborg Manel Muñoz, membre de Cyborg Foundation i que va integrar-se un nou òrgan sensorial al cap per sentir la pressió atmosfèrica. El diàleg, moderat per la coordinadora del Centre d’Estudis Sanitaris i Socials de la UVic-UCC, Marina Geli, ha fet una breu reflexió sobre els límits de l’aplicació de les noves tecnologies en l’àmbit personal i col·lectiu.Posteriorment es van fer dues taules rodones, “Sensòrica a domicili, fets i reptes”, moderada per Sílvia Narejos, directora assistencial de l’EBA Centelles, i “Sensòrica, ciutats i medi ambient”, moderada per Irene Compte, consultora sènior d’Anteverti. Totes dues taules rodones van debatre sobre l’evolució tecnològica dels sensors, que converteixen magnituds físiques com la temperatura, la pressió, els sons, la llum o la contaminació atmosfèrica en valors mesurables que poden servir com a alertes o eines de monitorització de la salut o de l’àmbit social. Es va valorar com la capacitat d’introduir aquest tipus d’innovació tecnològica permet deixar d’actuar de manera reactiva per fer-ho de manera preventiva, i poder utilitzar la sensòrica com a mètode predictiu, per exemple, per evitar la pobresa energètica.Aquestes taules rodones van incorporar per primera vegada un recull d'experiències d’institucions i empreses sobre els diferents usos i funcionalitats que proporciona la sensòrica al domicili, als espais públics o al medi ambient. Es van aportar experiències d’institucions com el Govern de les Illes Balears, que treballa per oferir les infraestructures necessàries per aplicar diferents tecnologies que inclouen diversos tipus de sensors, o l’Ajuntament de Vic, que tal com va explicar la seva representant, Marta Rofín, seguint l’indicador que “la salut de les persones depèn en un 70% de l’entorn on es viu” s'ha dissenyat un innovador Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) basant-se en la salut dels ciutadans. Toni Torrejon, de Planificació i Desenvolupament del Servei Mèdic de SEAT, va presentar una altra de les experiències aplicades, explicant com aquesta marca d’automòbils incorpora la sensòrica per millorar la seguretat dels seus vehicles. Òscar Pallerols de Cellnex, una de les operadores independents d’infraestructures de telecomunicacions sense fils de radiodifusió d’Europa, va explicar que la Internet de les coses (IoT) està tot just en una fase inicial: “Ara captem magnituds físiques, però hem d’arribar als sensors disruptius, que ens permetran detectar si ens apropem a un lloc on hi ha el virus de la grip o fins i tot crear detectors de mentides a través de sensors químics”.El vicerector de Recerca i Transferència de Coneixement, Jordi Villà, va presidir l’acte de cloenda que va posar punt final a les Jornades. Villà va qualificar les jornades d'"èxit tant de convocatòria com de qualitat" i va destacar la transversalitat de les jornades, en les que es va parlar de temes tan diversos com la salut, aspectes socials, la tecnologia, l'ètica, esport i fins i tot d'automoció, coincidint amb l'arrencada del primer Grau en Enginyeria de l'Automoció de la UVic-UCC.A la cloenda també hi van participar el director general de l'Euroregió Pirineus Mediterrània Xavier Bernard-Sans i el coordinador general de les TIC del Sistema de Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, Pol Pérez Sust. Bernard va refermar el compromís de l'Euroregió Pirineus Mediterrània en les Jornades RDI i va insistir en què l'Euroregió, que agrupa Catalunya, Occitània i les Illes Balears i es va crear fa 3 anys, "és la millor eina que tenim per a passar fronteres i treballar junts fent recerca i aplicant, en aquest cas, les TIC en la salut a tot el territori". Pérez Sust va posar èmfasi en la importància que els professionals de la salut i l'àmbit social adquireixin talent digital i aptituds analítiques, fent referència als futurs metges de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC, perquè “necessitem professionals preparats que sàpiguen gestionar i aprofitar l’enorme volum de dades i informació que generen els sensors”.La 8a edició de les Jornades TIC Salut i Social se celebraran a Vic el 27 i 28 de setembre de 2018 i aprofundiran en el debat sobre com la tecnologia humanitza i com podem els humans al mateix temps humanitzar la tecnologia. Les Jornades RDI TIC Salut i Social estan organitzades per la UVic-UCC, la Fundació TICSalut, el Consorci Hospitalari de Vic, l’Institut Català de la Salut, la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic, l’EAP de Vic, l’EAP d’Osona Sud, Alt Congost i l’ABS de Centelles i Creacció.