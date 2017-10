Vic dedica un espai de la ciutat al pare franciscà Lluís Rocaspana

Lluís Rocaspana, en una imatge del 2008. Foto: Adrià Costa

Comiat de la comunitat franciscana de la parròquia del Remei. Foto: Adrià Costa.

Vic dedicarà un espai de la ciutat al pare franciscà Lluís Rocaspana, traspassat el passat mes de febrer . Aquest dimecres el ple de l'Ajuntament de Vic va aprovar per majoria donar el seu nom a l'espai públic de la zona del Blanqueig, al costat de l'aparcament de l'Horta d'en canyelles. La inauguració és aquest diumenge i portarà aquest nom: "P. Lluís Rocaspana i Bastida-Franciscà".Així ho explicava el regidor de Ciutadania, Josep-Ramon Soldevila. Va realçar la figura de Rocaspana "després de dedicar tota una vida a fer feliços a tots els seus veïns". "Va lluitar pels drets fonamentals com la igualtat i l'educació", va remarcar.En aquest mateix sentit, Arnau Martí va recordar el "paper fonamental" que va jugar Rocaspana al barri del Remei i la necessitat de posar en valor les figures com la seva. L'alcaldessa Anna Erra va tancar les intervencions agraint aquesta iniciativa social "per no oblidar grans personatges de la nostra ciutat".D'altra banda, també es va aprovar donar el nom de germana Carme Mascaró a un passatge de la ciutat. Serà entre el carrer Sant Segimon i el Parc de Somoto. El dictamen es va aprovar per majoria, tot i el vot en contra de Capgirem Vic.El pare Lluís Rocaspana va ser molt conegut per ser una persona molt implicada a la ciutat de Vic, sobretot en el barri del Remei, on va passar 27 anys dels 50 de sacerdoci. Va destacar per la seva tasca integradora vers la població nouvinguda i els seus cultes, en un barri amb un índex molt elevat d'immigrants.Tant el pare Lluís com l'altre frare que hi havia a la parròquia del Remei, Albert Salarich, van haver de deixar la ciutat per manca de relleu generacional a finals del 2012. D'aquesta manera, es va tancar una etapa de 800 anys de presència de la comunitat franciscana a Vic. A la parròquia del Remei, hi van arribar als volts de 1750.