​El millor croissant de l'Estat és de Roda de Ter

EL DESPERTADOR de Ferran Casas. 5 d'octubre: algú a la sala per mediar? (i la resta de claus del dia). "Per ara no hi ha cap oferta potent per mediar i Rajoy, que compta amb el suport del PSOE i el rei, no emet cap senyal d'estar-hi disposat", assenyala el subdirector de NacióDigital. Puigdemont va deixar en evidència Felip VI mentre es prepara amb prudència la DUI. També són notícia Ada Colau, el plebiscit de Pinochet i Václav Havel