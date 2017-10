El PSC desapareix de l'Ajuntament de Vic

Sara Blázquez ha remarcat el compromís que va prendre el PDECat amb el PSC i no amb el regidor en concret. Foto: Josep M. Montaner

El PSC s'ha quedat sense representació a l' Ajuntament de Vic . Aquest dimecres s'ha formalitzat la sortida de l'únic regidor que tenia la formació, Benjamí Dòniga, al consistori. No té cap coincidiència amb el referèndum de l'1-O, sinó per desavinences amb l'executiva del partit a Vic. De fet, el PSC ja va demanar que Dòniga deixés l'acta el passat juny per "no seguir les directrius del partit i dimitir dels seus càrrecs orgànics".Durant el ple d'aquest dimecres, Sara Blázquez de Capgirem ha demanat a l'alcaldessa de Vic , Anna Erra, si expulsarien a Dòniga del govern. Blázquez s'ha remès al pacte antitransfuguisme que va signar el PDECat. "L'acord de govern està signat amb el partit PSC, no amb Benjamí Dòniga", deia la regidora, remarcant que el regidor no pot rebre cap compensació econòmica de partit ni pot formar part de la Junta de Govern.Dòniga, que ha decidit no abandonar la seva acta, ha apuntat que la seva baixa "no té res a veure amb la independència" i ha remarcat que el seu cas no és transfuguisme, sinó "una sortida de mutu acord" amb el PSC. El regidor ha explicat que ha renunciat a la bonificació i anirà a la Junta de Portaveus sempre que l'alcaldessa el convidi. L'exregidor del PSC es queda a l'Ajuntament com a no adscrit.