Vic declara Enric Millo persona «non-grata» i demana la seva dimissió

El ple de l’ Ajuntament de Vic ha aprovat per majoria demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric Millo, i declarar-lo persona non grata a la ciutat. La moció condemna “l’actuació violenta i deproporcionada dels cossos policials espanyols en molts col·legis electorals” i a Millo, com a un dels principals responsables. Es tracta d’una text de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). Vic és de les primeres ciutats que ho aprova.En el text també exigeixen la retirada de tots els efectius del Cuerpo Nacional de Policia i la Guardia Civil “enviats per impedir l’exercici democràtic de votar en un referèndum”; condemnen les paraules del rei espanyol Felip VI, després de la jornada; i demanen la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional.Han presentat la moció tots els grups del plenari, excepte Josep Anglada de Plataforma Vigatana, que s’hi ha abstingut. Signen la moció l’alcaldessa Anna Erra (PDECat), Joan Ballana (ERC-Som Vic), Joan Coma (Capgirem Vic), Arnau Martí (Vic Per a Tots) i Benjamí Dòniga. Fins aquest dimecres, Dòniga era l’únic regidor del PSC, però en aquest ple, com ja s’havia anunciat, ha passat a ser no-adscrit.L'alcaldessa de Vic, Anna Erra, ha lloat la tasca de tots "aquells que van fer possible" la votació de l'1 d'octubre. "Va ser una gran lliçó de democràcia a la ciutat de Vic i a tot Catalunya". Erra ha remarcat que, tot i la violència, "som un poble de pau". En aquest sentit, ha agraït la resposta "serena i ferma del poble català" i ha avisat que s'ha de mantenir pels "dies complicats" que vindran.En el mateix sentit, Joan Ballana d'ERC-Som Vic ha fet un agraïment a tots els participants, des del govern, fins al grup d'advocats que van desplegar-se a la ciutat, però, sobretot "a tots els veïns que amb molta humilitat van custodiar les escoles". Ballana ha remarcat que "Vic va ser una de les millors ciutats en organització". "Van catapultar la ciutat a ser una de les capdavanteres de la República Catalana". El republicà ha mostrat la seva indignació pel discurs de Felip VI: "Fa fàstic sentir el fill del Borbó triat a dit per Franco parlant de democràcia".Per la seva banda, Joan Coma, portaveu de Capgirem Vic, ha remarcat que "aquí no sobre ningú, només la intolerància i la violència de l'Estat". Coma ha alertat que en els propers dies "es voldrà generar aquesta situació" i també ha demanat no caure en provocacions, "en el que l'Estat vol que fem". "És probable que apliquin delictes del passat per suspendre els nostres drets", ha apuntat.Arnau Martí de Vic per a Tots ha explicat com va viure la jornada de l'1-O. Martí ha explicat que tot i no ser independentista, sobretot va anar a votar, després de veure les imatges violentes. L'ecosocialista ha dit que "la comunitat internacional faci alguna cosa; no es pot seguir amb aquesta situació de confrontació". "No pot ser que en ple segle XXI, els estats membres mirin cap a un altre cantó", ha apuntat. Martí també ha demanat que no es renunciï a la política per donar "arguments sòlids a i consistents" a la ciutadania.