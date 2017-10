GALERIA DE FOTOS Aturada de país: tall de la C-25 a Gurb

14:04 Josep M. Prats trenca el pacte de la tranquil·litat a l'Ajuntament de Tarragona. El regidor d'Units per Avançar ha presentat la seva dimissió aquest dimecres i deixa l'alcalde Fèlix Ballesteros formalment sense la majoria absoluta.

14:04 Piqué: «Un independentista no està contra Espanya, només vol un país propi». El jugador referma el seu compromís amb la selecció espanyola i demana diàleg per resoldre el conflicte català.

13:57 Jordi Cuixart assegura que "no reconeix" el delicte de sedició i avisa l'Audiència Nacional que Òmnium Cultural seguirà cridant a la mobilització permanent.

13:55 EN DIRECTE El president d'@omnium, Jordi Cuixart, signa la citació de l'Audiència Nacional per declarar divendres https://t.co/coElRMW1BH pic.twitter.com/89oNlRwcV5 — NacióDigital (@naciodigital) 4 d’octubre de 2017

13:47 El PSC vol que el ple municipal de Barcelona d'aquest divendres condemni la "desproporcionada actuació policial" de diumenge per evitar el referèndum. Reclama als grups que avalin la comissió del Congrés sobre Catalunya i proposa una cimera de partits catalans per tancar un acord ampli.

13:28 Tots els efectes del missatge (amenaçador) de Felip VI; l'anàlisi de Joan Serra Carné. El discurs del rei, carregat de termes bel·ligerants i aplaudit pel bloc unionista, habilita el govern espanyol per aplicar la suspensió de l'autonomia. Sense fer concessions al diàleg i obviant la repressió, el monarca certifica que no considera espanyols els catalans compromesos amb l'1-O

13:16 VÍDEO Iñaki Gabilondo: «El rei, al caire del precipici després del discurs d'ahir». El periodista reflexiona sobre les dures paraules del monarca contra el Govern.

13:16 Ciutadans demana a Rajoy que "no ho dubti més" i apliqui l'article 155 perquè es facin eleccions a Catalunya.

13:13 El lehendakari Íñigo Urkullu envia una carta al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, en la qual demana a Europa que s'impliqui en el cas català. També s'ofereix com a possible mediador entre les parts.

13:00 Albiol: "Els únics ultres que he vist són els que van ocupar la seu del PP".

12:56 Xavier García Albiol: "L'ús de la força és la manera de garantir el respecte a la democràcia". Informa Sara González, des del Parlament.

12:48 Una regidora del PSC de Sant Carles de la Ràpita abandona el partit per la repressió policial de diumenge. Conxi Vizcarro seguirà com a regidora no adscrita al capdavant de la cartera de Governació.

12:47 ERC demana la dimissió de Ballesteros: «No és un alcalde digne per Tarragona»; informa Jonathan Oca. Els republicans volen que el PP surti del govern municipal perquè "embruta" el nom de la ciutat.

12:47 L'editor de «Financial Times» demana una «mediació internacional». Lionel Barber considera "equivocada" la declaració de Felip VI.

12:46 ERC-MES de Terrassa exigeix la reprovació de Felip VI per «justificar» la violència policial. Consideren que "no pot passar per alt" el fet que el monarca no condemni la repressió i demanen a l'Ajuntament de Terrassa que es posicioni "sense subterfugis".

12:44 L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, desobeeix i planta la Fiscalia per haver donat suport al referèndum: «Aquesta citació és estríctament política i ens acollim al dret de la desobediència».

12:42 El PP convoca una manifestació diumenge a les 12 a plaça Urquinaona per defensar la unitat d'Espanya.

12:39 Apareixen 153 cotxes amb les rodes punxades a Verges, Llagostera, Medinyà, Sarrià de Ter i Girona. Es desconeixen les causes de l'incident, si és una simple bretolada o té alguna connotació política.

12:27 Joan Reñé, president de la Diputació de Lleida: «Als escacs moure el rei vol dir problemes. Som una república». El líder del PDECat assegura que el discurs de Felip VI confirma la independència de Catalunya.

12:26 El grup Demòcrata –PDECat- portarà a votació del ple de Barcelona d'aquest divendres la condemna a l'actuació policial i la dimissió de Rajoy. El grup, que encapçala l'exalcalde Xavier Trias, també reclamarà a Colau que trenqui el seu pacte amb el PSC pel seu "suport explícit al president espanyol".

12:17 «Viva el Rey!»: El discurs de Felip VI enfronta eurodiputats espanyols. Un representant estatal ha cridat "viva el Rey" després que Marina Albiol, d'Esquerra Unida, hagi retret al govern espanyol "negar-se" a un referèndum sobre monarquia o república.

12:16 El ferit per la pilota de goma no perdrà l'ull però podria no recuperar la vista. El centre Irídia per la Defensa dels Drets Humans admet que la prohibició del Parlament de les pilotes no afecta a la policia espanyola.

12:09 El Cercle d'Economia considera «injustificable» l'acció policial de l'1-O. L'entitat rebutja una DUI i referma la seva posició per una sortida dialogada. Per Pep Martí.

12:01 Zoido encoratja els agents desplaçats a Catalunya: «Vau fer el que havíeu de fer». El ministre de l'Interior es desplaça als vaixells del port de Barcelona i els assegura que es quedaran el temps que sigui "necessari" per frenar l'independentisme.

12:00 JxSí i la CUP demanen ple i compareixença de Puigdemont per dilluns. El president portarà al Parlament els resultats del referèndum de l'1 d'octubre. Informa Sara González des del Parlament.

11:36 Ada Colau torna a demanar un referèndum acordat: «Ni DUI ni 155». L'alcaldessa afirma que s'ha despertat trista però "no resignada"

11:32 ENQUESTA El Parlament ha de proclamar la independència aquesta setmana? Vota a l'enquesta de NacióDigital.

11:30 Els EUA lamenten els ferits durant l'1-O: «Estem tristos». La portaveu del Departament d'Estat insta "totes les parts a resoldre les diferències polítiques de forma no violenta".

11:21 GALERIA de FOTOS de @marccalvophoto de la mobilització massiva a Terrassa en el marc de l'aturada de país https://t.co/TLsEmIlAhd pic.twitter.com/G7apBB7mw9 — NacióDigital (@naciodigital) 4 d’octubre de 2017

11:18 El Centre Irídia admet que la prohibició del Parlament de les pilotes de goma no afecta els cossos de l'Estat. La família de l'home ferit a l'ull fa una crida a la ciutadania perquè enviï material gràfic que acrediti l'agressió.

11:18 «El rei menysté els catalans ferits»: els titulars internacionals més crítics amb Felip VI. Mitjans d'arreu del món destaquen el to dur del monarca espanyol i l'absència d'apel·lació al diàleg.

10:54 L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal rebutja la violència policial. L'entitat emet un comunicat on insta els mitjans a estar al costat de “la raó, la fermesa i la llibertat”.

10:46 ÚLTIMA HORA El president Carles Puigdemont compareixerà finalment a les 21.00.

10:32 El portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, condiciona l'aplicació del 155 a la «unitat de criteri» amb C's i PSOE. Demana a Carles Puigdemont que "dissolgui" el Parlament i reconegui que "no s'han dut a terme accions violentes".

10:30 Els Mossos confirmen a Twitter que el major, Josep Lluís Trapero, i la intendent, Teresa Laplana, compareixeran a l'Audiència Nacional espanyola per aportar "tota la informació" sobre el dispositiu del 20-S. La Prefectura manté que en totes les actuacions dels darrers dies s'han acomplert estrictament les ordres judicials i de Fiscalia — Mossos (@mossos) October 4, 2017

09:17 VÍDEO Un provocador ultra a Gràcia: "Hijos de puta, más palos os tendrían que haber caído". Topada entre manifestants unionistes i d'altres que venien de la concentració de l'aturada de país. La resposta de la gent: "Som gent de pau!".

09:15 L'Audiència Nacional espanyola confirma que ha citat el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, a declarar aquest divendres per sedició.

09:14 Jordi Évole mostra la seva preocupació després del discurs de Felip VI: "Qualsevol situació és susceptible d'empitjorar".



09:14 Jordi Turull, després del discurs de Felip VI: «República o república». El conseller de Presidència considera que el rei "va fer de portaveu" del govern de Mariano Rajoy i no de cap d'Estat.

08:58 Punxen les rodes de tots els cotxes aparcats al carrer a Verges, el poble de Lluís Llach. Els veïns del carrer Doctor Fleming de Medinyà també s'han despertat amb les rodes dels cotxes rebentades.

08:57 El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, compareixerà aquest dimecres cap al migdia per respondre al discurs dur del rei Felip VI.

08:50 L'Audiència Nacional espanyola cita el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart per sedició. La jutge instructora Carmen Lamela els investiga per les protestes davant del Departament d'Economia contra les detencions pels preparatius del referèndum.

08:14 "Una solució política ha d'incloure que votem, primer junts, una reforma de la Constitució i que després els catalans votin un nou Estatut. Hem de defensar que es voti sí o no un nou pacte de convivència entre espanyols", diu Alfredo Pérez Rubalcaba, en un article a "El País" titulat "Guanyar als independentistes".

07:42 PORTADES La premsa espanyola aplaudeix el discurs del rei Felip VI. L'aval del monarca a la repressió policial de l'1-O i l'aturada de país ocupen les portades de tots els mitjans de paper catalans com espanyols.

07:22 La Fiscalia cita avui l'alcaldessa de Berga a declarar per haver donat suport al referèndum. Montse Venturós ja va afirmar que no es personaria davant del Ministeri Fiscal.

07:21 Verges s'ha llevat aquest matí amb les rodes punxades a la majoria de cotxes de la població. Ho ha denunciat a Catalunya Ràdio l'alcalde Ignasi Sabater que ha explicat que ahir van denunciar la repressió tallant quatre carreteres fins a les 10.00.