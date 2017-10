Manifestació històrica a Osona contra la brutalitat policial de l’1-O

Osona ha tornat a sortir massivament al carrer en una manifestació històrica per condemnar la brutalitat policial del referèndum de l’1-O. Unes 35.000 persones s'han concentrat aquesta tarda a la plaça Major de Vic per culminar l'aturada general convocada per la Taula per la Democràcia.



Ha tingut un èxit de seguiment a la comarca. Institucions, la majoria dels ajuntaments, les principals empreses de la comarca (com Tarradelles o grup Bon Preu), comerços (Vic Comerç i el MAB), han abaixat la persona per condemnar la brutalitat policial del referèndum de l’1-O.