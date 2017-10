​«Gràcies Mossos»; milers de persones a la comissaria de Vic

Les brutals agressions de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil durant el referèndum de l'1 d'octubre han quedat marcades en moltes persones. Tot i així, n'hi ha d'altres que també queden i són realment emotives. Com les d'aquest dilluns al vespre a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Vic.D'una convocatòria anònima de Whatsapp, unes dues mil cinc-centes persones s'han desplaçat de la plaça Major fins a la comissaria de Vic. Allà amb forts aplaudiments han agraït la tasca del cos policial i amb crits de "sense Mossos no hi ha revolució" o simplement "Gràcies". Els assistents han petonejat i abraçat els agents, que alguns d'ells els hi brotaven les llàgrimes d'emoció.La subcap dels Mossos de la comarca d'Osona, Elisabet Graell, ha dit que estaven "molt emocionats" i ha traslladat un agraïment a tots els assistents per "l'escalf". "Aplaudim la vostra valentia i dignitat que vau demostrar aquest diumenge", ha conclòs.Més tard, alguns dels concentrats s'han desplaçat fins als Bombers de Vic, però amb menys afluència. Des de la comissaria de la policia fins als Bombers de Vic hi ha una distància considerable i una carretera poc accessible per anar a peu.