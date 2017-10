EDITORIAL ​NacióDigital, amb els drets de tots

Signa:

la violència policial ordenada pel govern espanyol per frenar l'exercici bàsic de qualsevol democràcia: votar. L'aturem perquè ens dolen cadascun dels cops que van rebre les persones que van resistir per protegir les urnes i els drets de tots. I l'aturem perquè res fa més gran un país que la seva gent i la seva meravellosa capacitat per autoorganitzar-se i rebel·lar-se contra les traves a poder triar el nostre destí. Des devam ser a tot el territori presenciant la brutalitat de les càrregues policials de l'1-O i vam contemplar astorats el vergonyant aval del govern de Mariano Rajoy i els seus socis. Ens sumem a l'aturada perquè volem ser al carrer amb la ciutadania i perquè, des del principi, hem volgut ser partícips de l'excepcionalitat del moment. Hem estat coherents amb la nostra posició (podeu recuperar el nostre editorial de l'11 de setembre i el d' aquest cap de setmana amb motiu de l'1-O ) i ho seguirem sent.Serà un sorollós silenci en homenatge a totes i cadascuna de les persones que amb determinació, solidaritat i des de tots els accents estan fent més gran la democràcia. Una informació de mínims a la nostra pàgina i a les xarxes socials -sempre plenes de notícies, cròniques, reportatges i articles d'opinió- farà evident que estem en un context d'excepció. A Twitter piularem amb el hastag #VagaND. Ja fa temps que ho veiem amb els atacs constants a la llibertat d'expressió i als drets fonamentals, als quals ara se suma un ús de la violència injustificat contra una població que, des de la seva pluralitat, no renunciarà mai a la democràcia.d'aquest dimarts 3 d'octubre per explicar a tothom com el país s'ha plantat i, de nou, s'ha compromès. Els diners que sumem de la part proporcional del nostre sou que correspongui a l'aturada de 24 hores els destinarem voluntàriament al col·lectiu Drets.cat . Es tracta d'una associació d'advocats i juristes que de forma altruista posa tot el seu esforç i professionalitat per defensar les persones a les quals se les està vulnerant els seus drets fonamentals i per assistir jurídicament les persones processades pel referèndum.amb la democràcia i amb la causa de la llibertat del nostre país i, avui, amb una aturada imprescindible. Per dignitat.El Consell de Direcció i els treballadors i treballadores de