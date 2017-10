MINUT a MINUT L'aturada de país, en directe

13:10

“Caos a Catalunya”, titula The Economist en un article publicat aquest dimarts. El setmanari britànic explica com s’està produint l’efecte contrari que volia Mariano Rajoy i apunta que la situació actual és “una victòria clara per al president català, Carles Puigdemont”, després dels vídeos que han circulat per les xarxes socials on la policia espanyola colpeja a gent pacífica.