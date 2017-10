Les concentracions de rebuig a Osona, en imatges

12:55

Desenes de persones s’han concentrat a la plaça de l’Ajuntament de Tortosa com a resposta per la greu vulneració dels drets i llibertats per part de l’estat espanyol a la ciutadania de les Terres de l’Ebre, i de tota Catalunya. L’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha llegit el manifest en què ha constat aquest rebuig a la repressió ocorreguda ahir durant la jornada electoral. Concentració a Tortosa com a resposta a la greu vulneració dels drets i llibertats d'ahir a Catalunya https://t.co/YfYCJlmMDj pic.twitter.com/o9AnCZppG5 — NacióDigital (@naciodigital) 2 d’octubre de 2017