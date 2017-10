El grup Bon Preu se suma a la vaga general del 3 d'octubre

Joan Font i Carles Puigdemont, durant la inauguració de la nova nau de Bon Preu a Balenyà. Foto: Adrià Costa

El grup osonenc Bon Preu ha anunciat a través d'un comunicat que se suma a la vaga general d'aquest dimarts "arran dels fets ocorreguts l'1 d'octubre". L'empresa de les Masies de Voltregà ha explicat que cessarà "totalment" la seva activitat al llarg d'aquest dimarts 3 d'octubre. La Taula per la Democràcia va convocar aquest dilluns fer una aturada general com a protesta per la violència exercida per policia espanyola i Guàrdia Civil per impedir la celebració del referèndum.