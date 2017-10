Vic torna a sortir al carrer per condemnar la violència policial

Concentracions aquest migdia a Vic Foto: Albert Alemany

Els estudiants han exhibit cartells de condemna a la violència Foto: Albert Alemany

Els estudiants, la majoria de l'Escola d'Art i Superior de Vic, han exhibit pancartes rebutjant els actes de l'1-O. Els més aplaudits, però, han estat els Bombers que han arribat amb dues dotacions a la plaça . Els 6 bombers han travessat el passadís de la multitud fins arribar al davant de tots amb crits de "Més bombers i menys policia" i "Els Bombers seran sempre nostres".Els encarregats de llegir el manifest han estat els tres representants dels partits a favor del referèndum de l'Ajuntament de Vic: l'alcaldessa Anna Erra, el republicà Joan Ballana, i Joan Coma de Capgirem Vic.Després de llegir el text, Erra ha valorat "la gran jornada" de diumenge, apuntant que estaven "tristos" pels actes violents. L'alcaldessa ha remarcat la força de mobilització de la ciutat. En aquest sentit ha animat a participar en l'aturada general d'aquest dimarts.Erra ja ha avançat que els serveis municipals i a la seva agenda s'aturaran per protestar contra els fets ocorreguts. Cal remarcar, que aquest dimarts no hi haurà mercat municipal a la plaça Major de Vic.Anna Erra ha remarcat que la situació és "alarmant" i que estaran al cas de les accions que porti a terme el Parlament de Catalunya, que marcarà el curs de l'acció municipal. Pel que a l'Estat, "continuaran amb el mateix estil i pot ser que la pilota es faci més gran", ha dit.Tant Joan Ballana d'ERC-Som Vic, com Joan Coma de Capgirem Vic han remarcat que s'ha de mantenir el pols durant tota aquesta setmana a l'Estat Espanyol. D'una banda, Ballana ha explicat el bloc compacte entre els tres partits remarcant que "no hi ha fissures"; però sobretot "el pols diari" que hi haurà amb l'Estat en les properes setmanes. "No ens quedarem quiets", diu Ballana, destacant que "no hi ha aturador. Arribarem fins on calgui".D'altra banda, Coma ha remarcat que és una "setmana clau" per materialitzar el resultat del referèndum. El cupaire ha destacat que la xifra del "sí" "és una victòria aclaparadora de l'independentisme en un context de repressió". "En un context de normalitat signifiquen el 55%"; per això "hem de ser capaços de mantenir els resultats, ha dit Coma, remarcant "la poderosa resistència pacífica" demostrada.