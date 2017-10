Convoquen concentracions avui a les 12 per condemnar les actuacions policials de l’1-O

Més de 300 ferits per l'actuació de la policia espanyola Foto: Ana Graz

L’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) convoquen per aquest dilluns, 2 d’octubre, a les 12 del migdia a tota la ciutadania a concentrar-se davant dels ajuntaments del seu municipi, com a mostra de rebuig a les actuacions policials dels cossos de l’Estat espanyol que van tenir lloc aquest diumenge. La majoria de municipis d'Osona demanen que tothom que pugui es desplaci a la plaça Major de Vic.L’operatiu policial contra el referèndum va deixar almenys 844 ferits. Actualment, hi ha dues persones ferides de gravetat i 128 hospitalitzades. Pel que fa al recompte de ferits, 294 corresponen a la ciutat de Barcelona. El Departament de Salut ha anunciat la xifra a través de Twitter.