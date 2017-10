Osona vota independència sense por

Els Mossos marxen de l'Escola Salarich de Vic. Tampoc han pogut entrar a l'Escola Estel #refND pic.twitter.com/198aaIndyS — Osona.com (@osona) 1 d’octubre de 2017

Els Mossos requisant una urna a la Guixa Foto: Sergi Camara

Sacs de dormir a l'escola Salarich de Vic Foto: Sergi Camara

Cues a l'Ildefons Cerdà de Centelles Foto: Toni Carrasco

Llarga cua a l'escola Puig-Agut de Manlleu Foto: Sergi Camara

Milers d'osonencs han votat "sí" a la independència en el referèndum d'autodeterminació d'aquest 1 d'octubre. La jornada a la comarca ha estat marcada per la forta mobilització en els diferents punts de votació , però també la tensió constant d'avisos sobre la presència de la Guàrdia Civil, Policia Nacional o Mossos d'Esquadra. Aquesta calma tensa ha provocat que forces escoles hagin començat el recompte abans del tancament oficial, les 8 del vespre.Precisament els Mossos s'han desplaçat en tots els col·legis electorals i han intentat accedir-hi a primera hora de matí i en diferents moments de la votació. No hi ha hagut incidències remarcables i han estat rebuts amb aplaudiments en molts espais. A diferència de Barcelona, on sí que hi ha hagut intervencions, que han deixat al voltant de 800 ferits.Els Mossos han aconseguit entrar, que hagi transcendit, en el punt de votació de la Guixa i de Sant Miquel de Balenyà i s'han emportat una urna en cadascun d'aquests espais. Tot i així, eren falses, ja que no coincidia amb les mateixes característiques que la presentada. A última hora de la jornada han precintat alguna escola, mentre feien el recompte a dins o quan l'havien acabat.Una de les imatges més emotives de la jornada ha estat el reconeixement a les persones grans. En la majoria dels col·legis electorals d'Osona s'ha cedit el pas als més grans i han estat rebuts amb aplaudiments en un passadís entre la multitud. Un d'aquests ha estat el centenari Mingo Parramon de Roda de Ter. Molts han aguantat a peu dret dret mentre no funcionava el sistema operatiu per votar.Qui també ha rebut aplaudiments ha estat l'alcaldessa de Vic que s'ha desplaçat en els diferents col·legis electorals de la ciutat. Erra, en el moment d'anunciar els resultats a Vic, ha remarcat que la ciutat "ha votat" i ha traslladat un agraïment "a la gent invisible" que ha fet possible el referèndum i tots els voluntaris que hi han participat: "sou un exemple", ha sentenciat. L'alcaldessa també ha condemnat les agressions que s'han produït en diferents punts de Catalunya.La convocatòria a la comarca va començar accidentada la nit del divendres mentre es feia la custòdia dels col·legis electorals. Va ser al col·legi Puig-agut de Manlleu, quan van disparar balins a quatre persones. Sortosament les ferides eren lleus. Tres de les víctimes van denunciar i els Mossos d'Esquadra i la Policia Local està investigant els fets. Centenars de persones han dormit als col·legis electorals des de divendres i durant tot el cap de setmana . Per evitar el tancament, es van organitzar activitats a dins de les escoles o centres de votació. La custòdia ha estat constant als col·legis i davant la possible presència policial, les xarxes socials s'han activat indicant a la població en quins llocs faltava gent. Tractors, cotxes, contenidors barraven el pas a la possible presència policial. Els advocats de Vic també s'han mobilitzat i estaven repartits en els diferents espais.Pel que fa als responsables de les meses electorals, en algunes escoles en faltaven, o bé perquè no s'han presentat o no han rebut la carta. Tot i així, en el moment de demanar-ne als mobilitzats a l'espai, n'han sobrat. Tothom ha volgut col·laborar.