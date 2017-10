Els polítics osonencs també han votat

Ja he votat a Vic. Un vot per la llibertat de Catalunya i la nostra dignitat. Allà on ells hi posen malls nosaltres urnes i democràcia! 🗳 pic.twitter.com/3eTR1eAFNT — Marta Pascal (@martapascal) 1 d’octubre de 2017

El vot més important i emotiu que fet mai. pic.twitter.com/h7JCSVJY2x — Àlex Garrido Serra (@AlexGarrido_) 1 d’octubre de 2017

Anna Erra treient el cadenat de l'escola Guillem Montrodon Foto: Sergi Camara



Anna Erra amb el cadenat de l'escola Guillem Montrodon Foto: Sergi Camara

Milers de persones han sortit al carrer votar aquest diumenge. Entre aquests, també hi havia polítics osonencs. El conseller de Justícia, Carles Mundó, ha votat a Gurb; i la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ho ha fet a Vic.Els alcaldes de Vic i Manlleu, Anna Erra i Àlex Garrido, també han obert escoles. Erra ha estat l'encarregada de treure el cadenat de les portes de l'escola Guillem de Montrodon, mentre que Garrido ho ha fet a la Pompeu Fabra.Anna Erra s'ha mostra molt emocionada per la quantitat de persones que hi havia al voltant de l'escola. L'alcaldessa també ha parlat amb els observadors internacionals (del Quebec, País Basc, Letònia...) que s'han desplaçat fins a Vic per veure com anaven les votacions.Tot i així, l'alcaldessa ha condemnat durament les agressions portades a terme per la policia nacional. "L'estat espanyol està actuant de manera inadmissible", ha dit Erra, remarcant que s'estan saltant tots els drets.