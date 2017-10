Milers de persones d'Osona surten al carrer per votar

Cua infinita a l'Escola Guillem Montrodon de Vic Foto: Sergi Camara

L'alcaldessa de Vic, votant Foto: Sergi Camara

Centenars de persones han dormit als col·legis electorals aquest cap de setmana, tractors i cotxes han bloquejat els accessos... i aquest diumenge a partir de dos quarts de 6 del matí, milers de persones s'han començat a concentrar en tots els col·legis electorals d'Osona. Els convocats a ocupar les meses electorals no s'han presentat en tots els espais, així que els màxims responsables del col·legi han demanat voluntaris. N'han sobrat. Tothom vol col·laborar.Els Mossos d'Esquadra s'han presentat en diferents municipis de la comarca, però no han pogut entrar en cap col·legi, la multitud els hi ha impedit pacíficament i amb aplaudiments. A hores d'ara, no hi ha hagut incidents. En el moment de la votació, l'atac a l'aplicació ha impedit a molts col·legis començar la jornada amb normalitat. Alguns col·legis de la comarca registren el vot a mà.Les cues encara ara arriben molt lluny. A Vic, com a altres pobles, s'ha deixat passar la gent gran per anar a votar i així evitar la llarga espera peu plantat. Les cares de son de primera hora del matí han evolucionat amb somriures, llàgrimes als ulls d'emoció i sobretot molts aplaudiments. També hi ha hagut indignació per les càrregues policials en diferents punts del país amb crits de "No tenim por" o el cant d'Els segadors.