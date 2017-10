El Govern activa el cens universal per garantir el vot de tots els ciutadans

08:11 Turull confirma que s'ha habilitat un cens universal perquè en cas que hi hagi algun col·legi tancat, els votants puguin fer-ho en un altre punt.

08:09 El Govern activa el cens universal: es podrà votar en qualsevol col·legi electoral. "Podrem celebrar amb garanties el referèndum d'autodeterminació tal i com ens vam comprometre", assegura el conseller de la Presidència, Jordi Turull.

08:03 Instruccions a Terrassa. S'organitzen per les sis de la tarda. "Hem de tornar a fer el mateix; el tancament és més perillós que l'obertura ja que les urnes estaran plenes", demanen els portaveus dels col·legis electorals.

08:00 Des de la Vall d'en Bas s'informa que han entrat 12 furgonetes de la Guàrdia Civil a la Garrotxa i es dóna instruccions a la gent, informa Xavier Borràs.

07:58 Les urnes comencen a arribar a Granollers. En un dels instituts, han estat rebudes amb forts aplaudiments, informa Jaume Ventura.

07:56 Tot molt tranquil als col·legis de la demarcació Lleida. Les urnes van arribant i la gent espera pacient. Poc moviment de Mossos, informa Àlvar Llobet.

07:34 Gran animació i cap problema amb els mossos a Sant Privat d'en Bas, mitja hora abans de constituir-se les taules de votació, informa Xavier Borràs.

07:34 Al Ramon Llull, a l'Eixample, on Hi ha unes 400 persones, un grup canta el Virolai.

07:30 Agents dels Mossos intenten entrar a un col·legi electoral de Ripoll però una multitud es concentra a la porta. Finalment, ho deixen estar i resten per la zona. La gent aplaudeix. Al col·legi hi ha més de 100 persones.



VÍDEO Els Mossos d'Esquadra desisteixen d'entrar a un col·legi de Ripoll per la gran gentada https://t.co/7XWrZg8yke #refND pic.twitter.com/DWwcjGRwnf — NacióDigital (@naciodigital) 1 d’octubre de 2017

07:22 VÍDEO A Vic es donen instruccions de no difondre per les xarxes socials els moviments d'urnes https://t.co/7XWrZg8yke #refND pic.twitter.com/1iNfAyP0S2 — NacióDigital (@naciodigital) 1 d’octubre de 2017

07:16 La policia local requisa quatre urnes a l'Hospitalet de Llobregat. Agents de la policia local han aturat el vehicle que les portava al barri de Can Serra, segons ha explicat un oient a RAC1.

07:12 Els Mossos s'han presentat a l'escola Lanaspa-Giralt de Terrassa, on hi ha hagut ocupació des de divendres i ara hi ha una gentada a la porta, informa Albert Prieto. Els Mossos informen que és inviable entrar i desallotjar per motius de proporcionalitat.



07:10 A Vilanova de Sau (Osona), l'accés al carrer de l'Ajuntament, on es vota, està bloquejat amb materials de construcció, informa Miquel Macià.

07:09 Més de 500 persones fan cua ja per votar a l'institut Montserrat Roig del centre de Terrassa. Dues persones estan citades a les meses i faran falta 37 voluntaris. Comencen a organitzar-se, informa Albert Prieto.

07:01 Una cinquantena de persones es concentren a l'institut de l'Hospitalet de l'Infant, informa Jonathan Oca.

06:56 Els Mossos han arribat al Centre de Cultura Contemporània. El director, Vicenç Villatoro, els atén, informa Karma Peiró.

06:53 Les urnes arriben a l'Escola Nostra Llar de Sabadell, on votarà la presidenta del parlament Carme Forcadell.

06:52 El canal oficial ref1oct a Twitter demana no fer difusió dels col·legis electorals on arriben les urnes del referèndum.

06:51 FOTOS Els Mossos no aconsegueixen precintar els col·legis electorals del Berguedà a les 6.00 del matí, informa Aida Morales. La gent s'aplega a l'exterior dels locals electorals.

06:47 Milers de persones protegeixen els col·legis del referèndum. En un bon nombre dels punts de votació els voluntaris hi han passat la nit. La mobilització s'ha multiplicat a partir de les cinc de la matinada a l'espera de l'arribada de la policia. Les urnes estan arribant als col·legis des de primera hora del matí.

06:44 Els Mossos arriben a l'institut Montserrat Roig de Terrassa. A dins hi ha gent i els han dit que no obriran la porta, els agents parlen amb portaveus, informa Albert Prieto.

06:34 Arribada dels Mossos al Centre Cívic de Vallvidrera. En silenci més de 300 persones. Quan marxen, aplaudiments i crits de "Votarem!"

06:36 Milers de persones protegeixen els col·legis. A partir de les sis del matí, moment en què els Mossos han de precintar els col·legis, ha anat arribant gent a tots els espais de votació.

06:18 Milers de persones protegeixen els col·legis. A partir de les sis del matí, moment en què els Mossos han de precintar els col·legis, ha anat arribant gent a tots els espais de votació.

06:15 La policia espanyola tanca l'accés a la plaça Orleans, on hi ha la comissaria a Tarragona. L'espai es comença a omplir de furgonetes i cotxes sense logotipar, informa Jonathan Oca.

06:14 Desenes d'agents de la policia espanyola davant la comissaria de Tarragona. De moment tot tranquil, informa Jonathan Oca.

06:13 Al Centre Cívic del barri de Vallvidrera més de 200 persones concentrades, informa Karma Peiró.

06:11 Desenes de persones omplen els carrers de les principals ciutats lleidatanes. Els Mossos d'Esquadra no han aparegut encara, informa Àlvar Llobet.

06:07 Un grup espanyolista ataca amb ous diferents col·legis de Castelldefels, informa Sergi Santiago. Els agressors portaven les matrícules tapades.

06:06 Al Ramon Llull (Eixample de Barcelona) Hi ha mes de 250 persones al carrer, informa Pep Martí.

06:01 A l'Escola la Farigola del Clot ja hi ha més de 100 persones custodiant la porta, informa Sara González.

05:58 Unes vuit-centes persones al col·legi Guillem de Montrodon de Vic, i no para d'arribar gent, informa Miquel Macià.

Centenars de persones al Guillem de Montrodon de Vic. Foto: NacióDigital

05:56 Desenes de persones omplen els patis dels col·legis de la ciutat de Lleida. Ambient festiu. La gent esmorza amb tranquil·litat. No hi ha policia, informa Àlvar Llobet.

05:51 Abans que obri el col·legi electoral de l'institut Montserrat Roig de Terrassa, diverses persones aprofiten el temps per treure manifestos i cartells electorals, per tal que tothom pugui entrar a votar sense pressions ideològiques i, alhora, per deixar el més neta possible la façana.

05:48 Clavells a punt a l'Escola Ferrer i Guàrdia de Granollers per si arriba la policia, informa Jaume Ventura.

Clavells a Granollers, a punt. Foto: Jaume Ventura

05:48 VÍDEO Una vuitantena de vehicles de la Guàrdia Civil surten del Port de Barcelona. Han començat a abandonar les instal·lacions portuàries de manera esglaonada a partir de les cinc de la matinada.



05:29 L'entrada a l'Escola Valldeflors de Tremp es comença a omplir de gent. A partir de les 5:30 s'explicaran les instruccions per com actuar, informa Jordi Obach.

05:28 Desenes de persones esperen a dins i a fora del Col·legi Lanaspa-Giralt de Terrassa. Els veïns de la plaça Vapor Ventalló han baixat esmorzar per tothom.

05:25 Desenes de persones es concentren a les portes de l'IES Martí i Franquès de Tarragona per evitar que el precintin, informa Jonathan Oca.

L'IES Martí i Franquès de Tarragona, aquest matí. Foto: Jonathan Oca

05:25 ÚLTIMA HORA Una cinquantena de vehicles totterreny de la Guàrdia Civil surten del port de Barcelona, informa RAC1.

05:09 Nit tranquila als col.legis electorals de Granollers, com el CAP Sant Miquel, a l'espera de poder començar a votar, informa Jaume Ventura.

05:04 Nit tranquil·la al Vendrell. Un grup de persones han dormit a les portes del col·legi electoral del casal cívic de Benestar Social.

04:58 A l'institut Mediterrània de Castelldefels, els Mossos han tornat a les 4.45 h per veure quanta gent hi havia. Els agents han desitjat sort als manifestants, i han marxat del centre entre grans aplaudiments.

04:54 A les escoles obertes, la gent es comença a despertar. A l'Institut Mediterrània de Castelldefels, les famílies faran ara assemblea per decidir com actuar quan arribi la policia, informa Sergi Santiago. Els Mossos van visitar el centre de matinada i van advertir que havien de desallotjar abans de les 6 del matí.

La gent es va despertant al centre electoral de Castelldefels. Foto: Sergi Santiago

04:50 Els col·legis electorals de Berga es mantenen ferms durant la nit. Els primers veïns comencen a arribar i porten esmorzar per a tothom, informa Aida Morales.