Els col·legis electorals d'Osona organitzen activitats durant tot el cap de setmana

Centenars de persones custodien els col·legis electorals de Vic i, per això, han programat activitats en cadascun dels 8 punts de votació. El Comitè de Defensa del Referèndum de Vic va ser l'encarregat de repartir tots els voluntaris per anar a les escoles vigatanes. En aquests espais hi ha una programació durant tot el cap de setmana. Destaquen els concerts d'Arnau Tordera, Guillem Ramisa, Nyandú, La Iaia, Mimmisikous i Resiliència. També hi ha altres activitats en els col·legis electorals de municipis com Manlleu, Gurb o Sant Miquel de Balenyà.