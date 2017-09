Els primers estudiants de Medicina encaren el curs amb «il·lusió i motivació»

Clara Tintoré i Laia Franquesa. Foto: Josep M. Montaner

Anna Ribas i Maria López. Foto: Josep M. Montaner

La nova bata. Foto: Josep M. Montaner

La Clara i la Maria són dues dels 88 estudiants que estrenen el Grau de Medicina de la UVic-UCC . Comencen el curs amb una motxilla carregada d'il·lusions i motivació. Aquest dijous tots els nous alumnes van poder fer "un tastet" dels hospitals i centres d'atenció primària de la zona. Les dues alumnes amb qui ha pogut parlar Osona.com van anar al CAP de Folgueroles.Clara Tintoré (Sant Cugat del Vallès) explica que li fa "molta il·lusió que hi hagi moltes classes pràctiques" i també apunta que el professorat té "moltes ganes" d'encarar el curs. La nova alumna apunta que entén que les "crítiques constructives" dels alumnes es valoraran "per ser els primers, els conillets d'índies". Tintoré, tot i que no té una especialitat escollida, li agradaria ser pediatra o obstetrícia.Per la seva banda, Maria López (Barcelona) explica que, tot i no posar la UVic com a primera opció, "el projecte és molt diferent i està basat en casos pràctics i clínics. Això em va motivar molt". Per López, poder visitar per un dia un CAP de la comarca, creu que és una bona oportunitat per familiaritzar-se amb el que es trobarà aquest curs. La barcelonina, que prové d'una família de metges, li agradaria dedicar-se a l'oncologia infantil.La visita al CAP de Folgueroles "és un tastet pel territori", apunta una de les metgesses del CAP de Folgueroles, Laia Franquesa. En aquest sentit, la doctora Anna Ribas, responsable del centre mèdic, remarca que és una manera de conèixer com funciona el sistema sanitari. "A més d'una carrera científica, en la medicina també hi ha d'haver un lligam amb els pacients", apunta Ribas, remarcant que lel seguiment del pacient i la confiança són alguns dels factors clau en els metges de capçalera. "Tots tenim una mare i un metge de capçalera", conclou.La doctora de Folgueroles explica que l'Àrea Bàsica de Santa Eugènia de Berga és una base històrica de docència des del 1990. Des de llavors "hem format molts residents". Per la doctora Ribas, "és incentivador i motivador pels metges de família poder separar-se de la tasca assistencial i poder-ho transmetre". La doctora Franquesa hi afegeix que suposa “un reciclatge” pels professionals.Que ara arribi la facultat de Medicina, obre "un ventall de possibilitats" pel sistema sanitari osonenc, diu la doctora Ribas. Els metges tindran la possibilitat d'accedir-hi com a professors agregats, aprofundir en la formació, dedicar-se a la recerca, etc. A més, "la facultat ajudarà que Vic no quedi tan lluny i no tingui tanta dificultat per trobar professionals", apunta la doctora, remarcant que falten especialistes i també metges de família."Políticament la facultat ha tingut els seus pros i contres en el model de gestió", però els "professionals ens hem d'alinear perquè el projecte surti molt bé", sentencia.