Centenars de persones es mobilitzen a Vic per «custodiar» les escoles per l'1-O

Mobilització a l'Escola Salarich de Vic. Foto: Albert Alemany

Centenars de persones s'han reunit aquesta tarda a la plaça Major de Vic per custodiar els 8 punts de votació que hi ha a la ciutat. La majoria són escoles, però també hi ha tres espais municipals. La trobada, organitzada pel Comitè de Defensa del Referèndum (CDR), ha demanat que tothom es repartís en funció dels llocs on va a votar habitualment i, en cas que hi hagués poca gent en un d'aquests, demanava que es reforcessin.Eudald Martínez, del comitè, remarcava que s'ha de defensar la democràcia i també el dret a vot. Per això, ha posat èmfasi en allunyar banderes o símbols: "'s'han de respectar els espais de votació, han de ser neutres". En la concentració també hi havia veïns d'altres municipis més petits que Vic, que s'han desplaçat a la capital per custodiar els seus centres.Abans de les 5, vuit columnes han desfilat cap al seu centre de votació. Un dels primers de marxar, ha estat la columna de l'Escola Salarich, on hi havia una desena de persones. En arribar al col·legi, però, s'hi ha concentrat més, al voltant d'unes 40 persones, en una assemblea oberta.Llavors s'han reunit davant del gimnàs (que és l'espai on es votarà) i han començat a fer pluja d'idees per organitzar activitats lúdiques durant aquests dies fins al referèndum. Foc de camp, música, partits de futbol, taller de dibuix amb la Pilarín Bayés... i sobretot, torns. Han fet torns de 4 hores perquè ningú estigui sol. Els altres 8 punts de votació han seguit dinàmiques semblants per organitzar-se, en funció de la col·laboració que tenien.L'Escola Salarich és un dels centres de votació simbòlics. D'una banda, perquè és on voten més habitants de la ciutat de Vic, i per l'altra, perquè tenen la caserna de la Guàrdia Civil al costat. Els que s'han tancat a l'escola s'han organitzat perquè no quedi en cap moment sola. Entre els concentrats, hi ha pares, mares, mestres, associacions de veïns, exalumnes de la mateixa escola; infants, joves, adults... tot junts, per defensar la democràcia.