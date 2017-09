Els tractors prenen les ciutats en defensa del referèndum

Mobilització de tractors a Manresa. Foto: Sergi Cámara

Pagesos a Manresa en defensa del referèndum. Foto: Sergi Cámara

Tractors arribant a Manresa Foto: Sergi Cámara

Tractors a les Franqueses del Vallès. Foto: Jaume Ventura

Atenció a la C-31, tenim una marxa lenta de tractors entrant a Barcelona direcció al carrer Mallorca a la Delegació del Govern. pic.twitter.com/4iYcq6ZNla — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) 29 de setembre de 2017

Unió de Pagesos i JARC han organitzat aquest divendres 29 de setembre marxes de la pagesia amb tractors a les comarques de Barcelona, Girona, Tarragona i Terres de l’Ebre a favor de la democràcia i la llibertat arran de les detencions dels càrrecs polítics, la intervenció de facto de la Generalitat i la violació dels drets civils dos dies abans de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre.Els tractors d'Osona han sortit de les 9 del matí d'El Sucre i s'han dirigit cap a Manresa. Les concentracions han acabat en edificis clau del govern espanyol: les delegacions i subdelegacions de Barcelona, Girona i Tarragona i les seus d'Hisenda de Manresa i Tortosa. En el cas de la ciutat comtal han estat bloquejats al carrer Mallorca amb Bruc.Concentracions i sortides:9.15 h. Edifici del Sucre de Vic (amb vehicles)9.30 h. Pàrquing de la Font del Ros de Berga (amb vehicles, per anar fins a Manresa i trobar-se amb els d’aquesta ciutat)10 h. Pàrquing de terra sota el Palau Firal de Manresa (Bages), amb tractors.10 h. Concentració davant de la Delegació d’Hisenda a Manresa (Carrer de Circumval·lació, 33).Concentracions i sortides:8 h. Pàrquing de terra de l’hospital de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).8 h. Bàscula municipal de Piera (Anoia)10 h. Cooperativa La Perpetuenca de Santa Perpètua de la Mogoda (Vallès Occidental)10 h. Cooperativa Les Franqueses (Vallès Oriental)entre 9 i 9.30 h. Mercat de la Flor de Vilassar de Mar (Maresme)10.30 h. Cruïlla del camí de les Salines amb Ferran Puig de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat). En aquest punt es trobaran amb els de l’Alt Penedès i l’Anoia.12 h. Concentració davant de la delegació del govern espanyol a Barcelona (Mallorca, 278).Concentracions i sortides:8 h. Cooperativa de Falset (Priorat). Van fins Agro-reus.9 h. Cooperativa de Valls (Alt Camp). S’ajuntaran a la N-240 amb els tractors que venen del Morell (Tarragonès).9 h. Cooperativa de Montblanc (lliurament d'un manifest de suport als alcaldes de la Conca.)9 h. Davant l’oficina de la cooperativa de Vila-rodona (s’ajuntaran a la gasolinera de les quatre carreteres de la C-51 amb els tractors del Baix Penedès).10 h. Cooperativa d’Alcover (Alt Camp). Passaran per Vilallonga del Camp (Tarragonès) fins al Morell.10 h. Agro-reus (Reus Deportiu). Travessen Reus i van fins al Morell.10 h. Ferran i Monnars (rotonda N-340). S’hi afegiran els tractors del Catllar i l’Argilaga (Tarragonès). Faran el reagrupament davant el Camp del Nàstic per travessar Tarragona.11 h. Camp de futbol del Morell (es troben els tractors de Falset, Reus, la Selva i Alcover).11.15 h. Concentració rotonda de la Creu Roja de Vila-seca. Aniran directes a Tarragona.11.30 h. Bàscula de la N-240 (a 50 m de la sortida del Morell). Es trobaran els tractors del Priorat, Baix Camp, Conca de Barberà i Baix Penedès.12 h. Concentració de totes les columnes davant de la Subdelegació del Govern de l’Estat a Tarragona. Plaça de la Imperial Tàrraco.Concentracions i sortides:7.15 h. Hotel Piqué de Gandesa (Terra Alta)7.15 h. Alberg Mas de la Coixa de Móra la Nova (Ribera d’Ebre) per anar cap a Tarragona8.00 h. Gasolinera Tamoil de Benifallet, C-12 (Ribera d’Ebre) per anar cap a Tortosa8.30 h. Davant de l'Ajuntament de l'Aldea (Baix Ebre)8.30 h. Passeig del Canal d'Amposta (Montsià)8.30 h. Gasolinera Agrícola del Camp de Santa Bàrbara (Montsià).9.30 h. Trobada i reagrupament de les diferents columnes de tractors a la esplanada de Soldebre a Tortosa (Baix Ebre) per iniciar la marxa cap a la Delegació d'Hisenda (carrer d’Ulldecona, 31).10 h. Concentració de totes les columnes davant de la Delegació d’Hisenda a Tortosa.