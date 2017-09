El bisbe de Vic no vol fer declaracions sobre el referèndum

Romà Casanova. Foto: Adrià Costa

El bisbe de Vic, Romà Casanova, no vol fer declaracions sobre si anirà a votar en el referèndum d'aquest diumenge, 1 d'octubre. Aquest dijous a la tarda,va contactar amb Casanova a través del responsable de premsa del Bisbat de Vic, però no es va voler pronunciar.D'altra banda, centenars de clergues catalans ja es van posicionar a favor del referèndum de l'1 d'octubre signant un document fa una setmana. Entre aquests, n'hi ha una trentena de la diòcesi de Vic. Segons Catalunya Religió , són Josep Alaró, Joan Aurich, Amado Berenguer, Antoni Boqueras, Ramon Bufí, Jaume Campalans, Jordi Castellet, Joaquim Ciuró, Estanislau Corrons, Ramon Donada, Josep Escós, Eduard Flores, Xavier Machacon, Josep Maria Mas, Josep Massana, Jacint Medina, Pere Oliva, Antoni Pladevall, Carles Riera, Joan Sanglas, Joan Serrabassa, Jesús Miguel Silvestre, Pere Soldevila, Felip Soldevila, Pere Soler, Joan Torra, Miquel Tresserres, Antoni Monclús i Aniol Noguera.Fa uns dies el bisbe de Solsona, Xavier Novell, va fer públic en una glossa -a la qual ha tingut accés ACN- la seva intenció d'anar a votar diumenge "si hi ha urnes" . La carta, que porta per títol "Aniré a votar" i que adreçarà als seus fidels diumenge, considera injust que es negui a Catalunya l'exercici de l'autodeterminació, un "dret inalienable de tota nació" i que una "gran majoria social vol exercir".Aquest dijous al vespre l'església barcelonina de Pompeia s'omplia de gom a gom amb més de 250 persones per participar en la pregària organitzada per la sectorial de Cristians de l'ANC.