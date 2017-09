Els màxims dirigents de la Facultat de Medicina: Pujol, Arimany, Erra, Montaña i Guanyabens. Foto: Carles Fiter

La nova taula de disecció anatòmica digital. Foto: Carles Fiter

La primera promoció de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC arrenca amb 88 alumnes. Així ho explicava en la roda de premsa de presentació el degà de la Facultat, Ramon Pujol, apuntant que hi havia uns 450 estudiants interessants en la UVic, és a dir, que van posar-la com a opció. Pujol va destacar que la nota de tall dels alumnes era d'11,771 i que la majoria dels alumnes del nou grau són dels Països Catalans i Andorra (86%) i la resta provenen de l'estat espanyol. Per sexes, un 75% són noies i un 25%, nois.Pel que fa a professorat, inicialment es disposa de 15 professors, però n'arribaran a ser una vintena, a més d'altres que hi col·laboraran amb les seves càtedres de la Universitat. El percentatge entre homes i dones és molt similar. Pujol remarcava que aquest professorat serà l'encarregat de formar amb "una metodologia totalment innovadora" a la vuitantena d'alumnes, que compten amb unes bones instal·lacions. "Si els alumnes no surten sent excel·lents, només en serem responsables nosaltres", sentenciava.Aquests alumnes paguen una matrícula d'uns 14.000 pel grau. El president de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS) i primer tinent d'alcalde de Vic, Josep Arimany apuntava que la Facultat disposa d'un sistema de beques per ajudar entre el 20 i el 25%. Arimany va destacar que la construcció de les noves instal·lacions ha estat possible gràcies al mecenatge, que ha cedit 1,8 milions d'euros. Empresaris i institucions consideren la facultat "un actiu per la ciutat i per la zona". Així mateix, Arimany remarcava que, per tant, no hi ha cap intenció "mercantilista". Amb la inauguració del nou grau i les noves instal·lacions "es consolida el fet universitari de la ciutat".En aquest mateix sentit, l'alcaldessa de Vic i presidenta de la Fundació Universitària Balmes (FUB), Anna Erra, assegurava que d'aquesta manera es culminava el projecte. L'alcaldessa remarcava que la seu del grau de Medicina serà un dinamitzar de la ciutat. De fet, Erra va anunciar que des de l'Observatori Socioeconòmic d'Osona es farà un seguiment per veure com es transformava el barri a partir de la inauguració de la facultat a la zona, en aspectes econòmics, demogràfics, etc.Per la seva banda, el rector de la UVic-UCC, Jordi Montaña, va explicar que la Facultat ha estat possible, en part, gràcies a la federació amb la Fundació Universitària del Bages, i que "ha fet de la penetració territorial el seu punt fort".La seu de la Facultat es troba a l'antiga fàbrica Can Baumann a la carretera de Roda número 70 de Vic. Actualment ocupa un espai de 2.700 metres quadrats repartits en tres plantes. La superior, destinada a despatxos d'administració i de professorat, la segona a aules polivalents i espais d'estudi, i a la planta baixa hi ha el laboratori de dissecció on s'ha instal·lat una taula de dissecció anatòmica digital, el software SECTRA. De moment, les obres estan inacabades, just pels alumnes del primer curs. S'aniran acabant a mesura que avancin els cursos.La UVic – UCC és la primera universitat de l'Estat que disposa d'aquest programari d'última generació que permet realitzar disseccions digitalment. Segons el director general de la FESS, Joan Guanyabens, "era essencial disposar d'aquesta eina amb el model pedagògic innovador que té el grau de Medicina". La Facultat també compta amb una unitat docent al campus de Manresa.