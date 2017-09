Posen en marxa uns braçalets identificatius per als malalts d'Alzheimer d'Osona

Durant la presentació Foto: Fundació Hospital de la Santa Creu

Els malalts d'Alzheimer d'Osona ja compten amb un nou sistema per millorar la seva seguretat. Es tracta d'una polsera de silicona amb un lector de codi QR, que conté informació de contacte i altres dades d'interès del malalt i del cuidador. Tal com explica la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic en una nota, la idea és que la persona amb demència, susceptible de tenir problemes de desorientació, porti sempre el braçalet i, així, en cas de pèrdua, es pugui localitzar fàcilment a la família.La polsera ha estat dissenyat per la Federació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Catalunya (FAFAC) i els Mossos d'Esquadra, i el seu desplegament a Osona va a càrrec de la Fundació Hospital de la Santa Creu i l' Associació de Familiars i Malalts d'Alzheimer d'Osona (AFMADO). Aquest dimecres a la tarda, es va fer una presentació pública del nou sistema de seguretat, a la biblioteca de l'Hospital Universitari de la Santa Creu, adreçada a la població en general però sobretot als familiars de persones amb Alzheimer.Durant la xerrada, representants dels Mossos d'Esquadra van explicar com han estat preparats per interactuar amb les persones amb demència. Per la seva banda, la geriatra de l'Hospital Universitari de la Santa Creu, Lorena Bajo, va constatar que la possibilitat de pèrdua és un dels riscos més importants que tenen els malalts durant les fases inicials de la malaltia, per això, va subratllar "la importància dels sistemes d'identificació, que cal que vagin subjectats al cos".El braçalet, que té un cost de 4,5 euros, ha estat pensat per a les fases més lleus de la malaltia neurodegenerativa, en les que el malalt té més capacitat de moviment. En fases més avançades, les dificultats per moure's augmenten. Segons el president de l'AFMADO, Josep Vilardell, "les necessitats de la família són canviants en cada fase de la malaltia, el que ara funciona com a eina de seguretat, ja no serà útil d'aquí a un temps". D'aquí, la importància de les associacions de familiars, que ofereixen assessorament per a l'adaptació constant de les famílies a les diferents etapes del procés.