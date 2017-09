Oques Grasses s'acomiada dels escenaris amb un espectacle que només passarà per cinc ciutats

13:43 Nieto assegura que li ha demanat a Puigdemont que freni l'1-O, i admet que ha respost una resposta "negativa".

13:43 Compareix José Antonio Nieto, secretari d'Estat de Seguretat, després de la reunió de la junta de seguretat.

13:35 Acaba la reunió de la junta de seguretat de Catalunya. Tot seguit compareixeran -per separat- el número dos del ministeri de l'Interior i el conseller Joaquim Forn.

13:31 Les noies que et volen seduir per no anar a votar, destapades per Julian Assange. El fundador de Wikileaks continua donant suport al referèndum.

13:16 A Tarragona i Girona, centenars d'estudiants també han sortit al carrer per defensar el referèndum.

Manifestació d'estudiants a Tarragona. Foto: Jonathan Oca

13:09 El testimoni d'una veïna del Perelló que formarà part d'una mesa l'1-O. "Com a ciutadana d'un país democràtic, tinc el dret i el deure com en qualsevol votació", diu Vanessa Pallarès.

12:55 Gerard Piqué fa una crida a expressar-se pacíficament d'aquí fins a diumenge. "No els hi donem cap excusa. És el que volen. I cantem ben alt i ben fort: votarem!”, diu el jugador del Barça. Des d'avui i fins diumenge, expressem-nos pacíficament. No els hi donem cap excusa. És el que volen. I cantem ben alt i ben fort. #Votarem — Gerard Piqué (@3gerardpique) 28 de setembre de 2017

12:36 FOTOS i VÍDEOS Impressionant acte dels Bombers de la Generalitat i els Bombers de Barcelona en suport al referèndum. L'han celebrat al Museu d'Història de Barcelona i han desplegat una gran pancarta.

12:30 FOTOS Aparquen el primer tractor al costat d'un col·legi electoral per defensar l'1-O. És una iniciativa de l'Assemblea Pagesa que fa una crida a pagesos i persones vinculades al camp "per fet tot el possible perquè la gent pugui votar".

12:29 La policia nacional espanyola i la Guàrdia Civil no assisteixen a la reunió de la junta de seguretat.

12:29 La junta de seguretat ja està reunida amb el pols per l'1-O damunt la taula. Puigdemont es reuneix amb els representants dels cossos policials i el secretari de Seguretat de l'Estat per dirimir el dispositiu de l'1-O, en mans del govern espanyol.

12:27 El president Carles Puigdemont, el conseller Joaquim Forn, el director dels Mossos, Pere Soler, i el major del cos, Josep Lluís Trapero, lideren la delegació catalana. Enric Millo, delegat del govern espanyol a Catalunya, i José Antonio Nieto, secretari d'Estat de Seguretat, són els màxims representants de la delegació estatal.

12:26 La junta de seguretat de Catalunya ja està reunida amb el pols policial per l'1-O damunt la taula. Ho expliquen Isaac Meler i Oriol March des del Palau de Pedralbes.

12:09 Puigdemont i Forn arriben a la Junta de Seguretat de Catalunya. Són rebuts per Trapero, Cesar Puig, Millo i Nieto.



Els assistents a la junta de seguretat convocada per Puigdemont (@KRLS) per tractar l'1-O comencen a arribar https://t.co/3o8aIRJd2q pic.twitter.com/WIoU75VDi6 — NacióPolítica (@naciopolitica) 28 de setembre de 2017

12:08 Aules buides i estudiants al carrer en defensa del referèndum. La manifestació arrenca aquest migdia a la plaça Universitat de Barcelona.

12:01 Josep Manuel Basáñez, vicepresident primer de la Cambra de Comerç, demana "un grau de sensatesa necessari a un i altre costat" en una trobada amb la Cambra de Comerç d'Alemanya per a Espanya.

11:58 La Cambra de la Propietat Urbana de Manresa es posiciona a favor del dret a decidir. Juntament amb les de Terrassa i Comarca, i de Mataró i el Maresme emeten un comunicat on expressen la seva posició davant els fets "de privació i vulneració dels drets fonamentals" a Catalunya.

11:35 Albert Rivera diu que "volen donar un cop, que és la declaració d'independència. El referèndum és una excusa per vestir-ho de democràcia".

11:26 De Guindos afirma: "no estem cecs, sabem que una part de la societat catalana sent desafecció".

11:22 El ministre d'Economia, Luis de Guindos, obre la porta a una possible reforma constitucional que plantegés un concert, en una entrevista a Els matins de TV3.

11:08 Catalá adverteix Puigdemont de conseqüències penals més greus si opta per la DUI. El ministre de Justícia no veu "grans diferències ni en el fons ni en els temps" un cop la instrucció de l'1-O l'ha assumit el TSJC.

11:06 "Des de les cel·les us hem sentit molt a prop": la carta dels alts càrrecs detinguts d'Economia. Josep Maria Jové i Lluís Salvadó demanen "no caure en provocacions" i asseguren que, passi el que passi l'1-O, Catalunya "ja ha guanyat".

11:05 El Govern crida a les institucions europees a reaccionar davant l'ofensiva de l'Estat. Preguntat sobre les detencions i el clima al carrer, el conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, assegura que la "violació de drets" no pot ser ignorada per Brussel·les.

10:55 El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, assegura en una entrevista a eldiario.es que "no està sobre la taula una declaració unilateral d'independència". El president veu inviable que es precintin tots els punts de votació de l'1-O.

10:31 Un expert de l'ONU proposa que les Nacions Unides organitzin el referèndum a Catalunya. Alfred-Maurice De Zayas assegura que és "inconcebible" que a la UE "es reprimeixi" el dret a l'autodeterminació.

10:25 Un sindicat de la Guàrdia Civil denuncia un reporter de TV3. Unión de Guardias Civiles demana que la Fiscalia investigui els fets al departament d'Economia com a "delicte terrorista".

09:42 El Lleida Esportiu torna a fer la petició per jugar amb la samarreta de la senyera, informa Àlvar Llobet. El president, Albert Esteve, entregarà un document a la Reial Federació Espanyola de Futbol en el qual s'explica que l'equipació de les quatre barres és una alternativa reglamentària.

09:24 Xavier Garcia Albiol: "Va ser un error el traspàs de l'educació a les comunitats autònomes", informa Pep Martí. Segons el president del Partit Popular català, l'1-O és "el major desafiament a Espanya com a nació dels darrers 150 anys".

09:29 Amenaçat de mort el pallasso protagonista de la foto viral amb un guàrdia civil. Es tracta d'un regidor d'ERC de Sant Joan de Vilatorrada (Bages).

09:14 Xavier Garcia Albiol: "Vivim la pitjor crisi institucional des del 23-F", informa Pep Martí.

09:02 Les ADF de Catalunya es posicionen a favor del referèndum en un comunicat que han penjat a la seva pàgina web. Mostren el seu suport als alcaldes i a la democràcia.

08:49 Una treballadora d'ERC denuncia que l'Ajuntament de Viladecans ha tret el cartell que indica on és el Centre de Rehabilitació de la ciutat, un dels punts de votació l'1-O.

08:34 Els cossos policials que estan als magatzems de l'Ajuntament del carrer Perú són agents de la mateixa Guàrdia Urbana que estan custodiant les urnes del consistori, tal com va ordenar ahir la Fiscalia (va manar a les policies locals que les urnes no sortissin dels ajuntaments).

08:32 Cossos policials ara mateix als tallers municipals de l'Ajuntament de Barcelona al carrer Perú, estan requisant urnes municipals, segons Solidaritat Obrera.

08:29 VÍDEO La diputada de la CUP Mireia Boya saluda amb ironia a la policia «infiltrada» entre els estudiants, durant la «Caputxinada 2017», que va reunir unes 2.000 persones a la plaça Universitat de Barcelona.

08:03 Colau reclama ajuda als alcaldes europeus per buscar una sortida al cas català. L'alcaldessa avança en una carta als edils de 27 capitals del continent que demanarà a la Comissió Europea que obri "un espai de mediació" entre l'Estat i la Generalitat.



07:50 PORTADES "'Hackers' rusos ayudan a tener activa la web del referéndum", a "El País". El Barça i The Rolling Stones comparteixen protagonisme amb el referèndum, al recull de portades dels principals diaris de paper espanyols i catalans.

07:34 El festival Petits Camaleons, una finestra de "música i somriures" per l' 1-O, per Esteve Plantada. El certamen reivindica la "normalitat absoluta" durant la segona jornada, que coincideix amb la votació del referèndum. Txarango, Manel i Blaumut, entre el cartell del festival de música per a nens i nenes que arriba aquest cap de setmana a Sant Cugat.

07:25 L'ANC i Crida per la Democràcia (Òmnium) ja han reobert els webs que ahir a la nit va tancar la Guàrdia Civil. Avui ho farà la CUP, a qui també han tancat el portal.

07:10 La Guàrdia Civil han retingut aquesta nit una quinzena de militants d'ERC a Molins de Rei. Els agents han requisat material de campanya i han identificat les persones que estaven reunides.

07:10 La junta de seguretat es reuneix avui amb la tensió institucional disparada. Puigdemont convoca els representants dels cossos policials i de l'Estat per dirimir el dispositiu de l'1-O, en mans del govern espanyol.

07:05 ENTREVISTA Carme Forcadell: «Europa ja no pot dir que Catalunya és un afer intern». La presidenta del Parlament reclama la intervenció de les institucions comunitàries davant la "vulneració" de drets fonamentals: "S’han de pronunciar". Referma que "l’únic pla" del sobiranisme per a l'1 d'octubre "és votar" per molts obstacles que situïn els poders de l'Estat. Entrevista a càrrec de Joan Serra Carné des de Brussel·les.

07:04 EL DESPERTADOR de Ferran Casas. 28 de setembre: Mossos amunt i avall. La junta de seguretat es reuneix avui però la gent ja s'empesca vies per poder obrir el diumenge els col·legis i votar al marge del que diu la justícia. Caldrà plantar cara al carrer per assegurar l'1-O. També són notícia Forcadell, Romeva, els efectes del "montorazo", les disfresses de Piolín, el Museu Dalí i Miquel Valls.

01:32 L'independentisme a Terrassa, amb peu ferm: «Defensarem els col·legis electorals». Entitats i partits independentistes es conjuren per defensar el referèndum i la democràcia davant la repressió de l'Estat. Per Sergi Ambudio.

01:19 Una cinquantena d'alumnes de la URV acampen a la universitat per reclamar democràcia i denunciar les accions repressives de l'estat espanyol contra el poble català. A banda, els joves també volen mostrar el seu rebuig a la decisió «unilateral» del rectorat de no cedir locals pel referèndum i no desobeir a les autoritats espanyoles. Informa Jonathan Oca.