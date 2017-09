La soprano Ainhoa Arteta dona el tret de sortida a la temporada de l'Atlàntida

Montse Catllà, Susagna Roura i Ramon Ferrer durant la presentació de la 8a temporada. Foto: Carles Fiter

La soprano Ainhoa Arteta dona el tret de sortida a la programació de l' Atlàntida de Vic , d'octubre a gener. La que és una de les millors sopranos d'Espanya interpretarà un repertori diferent del seu estil, ampliant els seus horitzons artístics amb les Quatre Cançons d'Strauss.L'espectacle forma part de la setena edició del cicle Grans Concerts , que enguany té com a fil conductor la dona . Les principals propostes tenen protagonisme femení. S'hi podran veure, per exemple, dues actuacions internacionals de referents de la música clàssica com són Elisso Virsaladze i el quartet Cecilia String Quartet.La nova temporada ve marcada per l' estrena d'"Escenaris", un cicle alternatiu d'avantguarda artística , que es faran en diferents espais de la ciutat, com el Casino de Vic o l'Institut del Teatre.Aquests espectacles són Pla fix, Latung La La, un muntatge poètic a l'Institut del Teatre; Tot sembla tan senzill, un recital de poemes musicats de Montserrat Abelló; i l'obra de teatre contemporani Marat/Sade. L'espectacle de dansa-teatre Lélek amb l'osonenca Laura Marsal i el recital poètic Com nos tornem de Bubulina són els únics que es podran veure a dalt de l'escenari de la sala Ramon Montanyà.D'aquesta manera, tal com apuntava el cap de programació del teatre, Ramon Ferrer, el passat juliol, "s'omple una petita carència de l'Atlàntida, més enllà de la programació tradicional". "És un pas endavant per l'Atlàntida, però ens agradaria que el pas també el fes el públic", va dir, remarcant que els espectadors també s'atreveixin a veure aquestes produccions.La nova temporada coincideix amb la posada en marxa del contracte programa i el relleu en la direcció que encapçala Montse Catllà. Precisament, la setmana passada es va presentar el projecte educatiu l'Atlàntida Educa, que té com a projecte principal l'espectacle El club dels poetes morts A l'Atlàntida s'hi podran veure un total de 37 espectacles (exactament 43 funcions). Hi haurà teatre, música, i un calaix de diferents disciplines, com la dansa. La música, però, segueix sent un segell distintiu del teatre, sobretot el cicle Grans Concerts.Entre la programació també destaca la presència d'artistes i entitats d'Osona com Paula Valls, Quimi Portet, l'Orquestra de Cambra de Vic, la Coral Canigó, el Casino de Vic, o els Pastorets, entre altres.