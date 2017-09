El Carnaval de Torelló genera un impacte econòmic de més de mig milió d'euros

El Carnaval de Torelló de l'any passat. Foto: Adrià Costa

Durant la presentació de l'estudi. Foto: Diputació de Barcelona

El Carnaval de Terra Endins genera un impacte econòmic de 553.000 euros, concentra uns 22.000 assistents i compta amb una participació del 65% de la població de Torelló. Tal com explica l'Ajuntament de Torelló en una nota, aquesta informació es desprèn de l' estudi d'impacte que ha realitzat la Diputació de Barcelona per conèixer a fons aspectes d'ordre social, cultural, mediambiental i econòmic de la festa (que aplega el Pullassu, Senyoretes i Homenots, la rua i l'enterrament de la sardina).La iniciativa respon a la necessitat plantejada per l'Ajuntament de tenir un coneixement més ampli i complet sobre la contribució d'aquest esdeveniment al municipi. Xavier Cubeles, de l'equip d'Eurecat que ha fet el treball, va presentar les línies bàsiques de l'estudi aquest dimarts, en presència de l'alcalde, Santi Vivet, la regidora de Cultura, Núria Güell i la Cap d'oficina del CERC de la Diputació, Laia Gargallo.Desgranat l'impacte econòmic, l'efecte directe (despesa organitzativa) del Carnaval a Torelló puja a 221.093,01 euros, mentre que l'efecte vinculat (despesa realitzada pels visitants al municipi) puja a 331.812,31 euros, en total, doncs més de mig milió d'euros. La contribució del Carnaval a la renda de Torelló és del 0,158% i, d'altra banda, l'impacte econòmic duplica la despesa de l'organització i multiplica per 8,5 la inversió pública.Una de les principals conclusions és que el Carnaval té molta participació ciutadana, tant de visitants com de residents. Es calcula que del total d'assistents (22.000) 9.100 són residents a Torelló, 2.900 de la Vall del Ges, 5.900 de la resta d'Osona i 4.100 de la resta de Catalunya. En aquest sentit, l'informe també analitza que al voltant del 60% de participants van disfressats a l'esdeveniment.D'altra banda, l'estudi constata que el 65% de la població de Torelló participa al Carnaval, i un 11,5% a Osona. També destaca el fet que pràcticament el 48% dels participants hi intervenen de manera activa, és a dir que el Carnaval té gairebé tants participants com espectadors. L'índex de fidelització és molt alt, ja que les persones enquestades afirmen que en els darrers 5 anys han assistit una mitjana de 4,26 vegades al Carnaval. En l'aspecte de la coordinació, l'estudi valora positivament que el Carnaval de Terra Endins és un esdeveniment impulsat i organitzat amb un fort protagonisme de les entitats i un suport determinant de l'Ajuntament.Segons l'informe, el carnaval és percebut de manera molt positiva pels participants i residents no participants que el valoren amb una mitjana de 8,43. Tot i així, l'estudi també planteja aspecte a millorar com l'increment de l'impacte cultural amb el reconeixement com a festa d'interès patrimonial i el treball per la reducció dels efectes negatius sobre el medi ambient i sobre la salut de les persones. Els aspectes negatius percebuts més destacats són abús d'alcohol, excés de brutícia, i intent d'agressió, robatori o assetjament.El projecte complet s'ha realitzat entre els mesos de gener i maig de 2017, però el treball de camp s'ha dut a terme de forma intensiva durant la setmana del Carnaval i les setmanes posteriors a l'esdeveniment.L'estudi inclou la realització d'enquestes, entrevistes i grups de discussió amb la participació dels diferents agents públics i privats que fan de promotors i organitzadors, així com també la ciutadania, arribant a implicar a gairebé 500 persones. La metodologia s'ha aplicat per primer cop i com a prova pilot per a l'estudi de l'impacte del Carnaval de Terra Endins de Torelló.

