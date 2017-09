Passos de vianants convertits en estelades, també a Folgueroles

14:31 Un regidor del PP de Huelva insta la Guàrdia Civil i la policia a repartir "ostias como panes" a l'1-O. Manuel Gómez ja ha retirat el comentari del seu compte de Facebook, que ha aixecat un gran enrenou.

14:10 ÚLTIMA HORA L'Audiència Nacional accepta la causa per sedició. La Fiscalia va denunciar el bloqueig a la Guàrdia Civil durant la concentració del dimecres davant del departament d'Economia.

14:09 La pressió del govern espanyol força els bisbes a pronunciar-se sobre l'1-O. El cardenal Ricardo Blázquez llegirà una declaració aquest dimecres després d'un debat intens a la permanent episcopal. Ho explica Pep Martí.

14:09 Els Mossos reiteren a la Fiscalia que precintar col·legis «pot comportar conseqüències no desitjades». El major Josep Lluís Trapero trasllada al ministeri públic que l'actuació policial l'1-O s'ha de regir per principis d'"oportunitat, proporcionalitat i congruència". Per Isaac Meler.

13:45 ENTREVISTA Martín Pallín: «Un estat no pot estar cohesionat pel codi penal». El jurista i exmagistrat del Tribunal Suprem assegura que "he estat fiscal més de vint anys i la fiscalia no pot fer de coordinadora de les forces d'ordre públic". Per Pep Martí.

13:35 VÍDEO Els veïns de Celrà es mofen de la identificació dels responsables dels locals de l'1-O. L'alcalde de la CUP, Dani Cornellà, diu que la iniciativa vol simbolitzar que "tots som responsables del referèndum".

13:24 La Taula per la Democràcia no descarta «cap tipus de mobilització». Entitats, sindicats i societat civil s'uneixen en una plataforma destinada a preservar els "drets de la ciutadania" davant la repressió de l'Estat. Ho explica Oriol March.

13:14 El director dels Mossos, Pere Soler, ha advertit a través del seu compte de Twitter que la "missió principal" de les policies "és garantir drets, no impedir-ne el seu exercici".

13:06 Els detinguts per l'1-O denuncien a Estrasburg les vulneracions de drets. Josep Maria Jové és el primer que farà arribar una demanda contra l'Estat al Tribunal Europeu de Drets Humans, però els propers dies s'hi podrien unir altres afectats. Informa Roger Tugas.

13:04 Puigdemont convoca la junta de seguretat i el Ministeri hi assistirà. El govern espanyol confirma la presència a la reunió malgrat assegurar que s'ha convocat "amb defecte de forma".

12:37 Estudiants d'arreu del país es mobilitzen pel referèndum. Un grup de joves ha tallat la C-16 a Berga en el marc de la protesta que hi ha convocada aquest dimecres.

12:30 Els estudiants de secundària de Berga tallen la C-16 en suport al referèndum. El SEPC convoca a la vaga estudiantil a tot Catalunya.

12:35 Els ultres s'han manifestat contra Mònica Terribas amb pancartes del referèndum «reciclades» https://t.co/FSH3w1rXIw pic.twitter.com/khmakzSyAJ — NacióDigital (@naciodigital) 27 de setembre de 2017

12:24 Ripoll s'uneix a la moda de convertir passos de vianants en estelades. Han aparegut a la carretera de Ribes i a la carretera de Barcelona.

12:11 Es farà la DUI si guanya el «sí»? Les visions contraposades dins del PDECat. Jordi Xuclà, coordinador dels diputats i senadors del partit a Madrid, ho descarta i puntualitza que després de l'1-O s'obre un procés constituent de sis mesos. Ho explica Oriol March.

12:04 La comunitat educativa es mobilitza per obrir les escoles l'1-O. El portaveu de Som Escola, Josep Maria Cervelló, deixa en mans de l'equip de cada centre si es fan tancades o activitats dins dels col·legis.

11:59 VÍDEO Fracàs de la concentració ultra contra Mònica Terribas. Crits de "manipulació" davant dels estudis de Catalunya Ràdio.

11:58 Els estudiants en vaga tallen els accessos a Barcelona en defensa del referèndum. L'acció s'emmarca en una setmana intensa de mobilitzacions estudiantils.

11:51 VÍDEO «Lo normal es que podamos decidir qué queremos ser», el Saló Eròtic dedica l'espot al referèndum: el festival barceloní torna a remoure consciències.

11:25 Puigdemont convoca la junta de seguretat en ple pols policial per l'1-O. L'última cita va ser al juliol, després de vuit anys sense reunir-se pels impediments de l'Estat.

11:20 L'Ajuntament de Berga denuncia que està rebent la correspondència oberta. Francesc Ribera assegura que fa dos dies que reben les cartes del banc obertes.

11:13 La portada d'El Jueves, amb Piolín inclòs. La revista satírica torna a centrar-se en el referèndum.

10:50 El TSJC avala que els Mossos quedin sota el comandament de l'Estat. El Govern va presentar un recurs contenciós-administratiu per evitar-ho quan queden només quatre dies per a l'1-O.

10:20 Les estelades "zebrades" es multipliquen al Pallars. N'apareix una a Sort i quatre més a Tremp.

10:20 L'1-O monopolitza una tensa sessió de control al Congrés, informa Pep Martí. Albert Rivera exigeix a l'executiu "fermesa contra el cop" mentre Gabriel Rufián demana "a veure si els sobra algun 'a por ellos' per salvar persones de morir ofegades al Mediterrani".

09:43 Bombers de la Catalunya Central, disposats a fer de "cordó de seguretat" durant l'1-O. L'assemblea de Bombers per la Independència de la Regió Central de la sectorial de l'ANC s'ofereix a l'organització per ajudar en tasques de seguretat i emergència durant el referèndum.

09:38 Méndez de Vigo a la Cope: "Aquest referèndum no té cap garantia, no deixa de ser una paròdia sense cap efecte. Una consulta electoral té unes formalitats, com el cens i les paperetes, que no són unes fotocòpies".

09:31 Montse Carreras, alcaldessa de Cunit, també s'ha acollit al dret a no declarar. Ha estat poc més deu minuts a dins de l'Audiència Provincial de Tarragona, on ha estat citada per la Fiscalia per donar suport al referèndum, informa Jonathan Oca.

09:30 Joaquim Forn ha assegurat que aquest diumenge se celebrarà el referèndum previst, si bé ha admès que potser no es podrà votar en tots els col·legis electorals. "És importantíssim votar i posarem tots els recursos perquè la gent ho pugui fer. On no es pugui votar, demanarem a la gent que estigui al carrer, davant les urnes, i que demostri arreu del món que hi ha un estat que impedeix que un país pugui decidir el seu futur".

09:27 "El fiscal Maza no té cap mena de prestigi i s'ha convertit en el braç executor del govern espanyol", es queixa Joaquim Forn.

09:22 Joaquim Forn diu que no sap la xifra d'efectius de la policia espanyola i la Guàrdia Civil que hi ha a Catalunya: "Ho sabríem si ens ho haguessin comunicat". "Per venir 20 guàrdies civils a l'aeroport a l'estiu vam trigar mesos. Ara n'han enviat milers en uns dies", afegeix.

09:21 “El govern espanyol vol posar en contra la població catalana dels Mossos d'Esquadra”, lamenta Joaquim Forn.

09:18 “La policia espanyola i la Guàrdia Civil venen aquí a alterar l'ordre públic”, argumenta Joaquim Forn.

09:05 Els Mossos d'Esquadra estan vivint amb molta preocupació l'ordre de la Fiscalia de precintar els col·legis electorals, diu el conseller d'Interior, Joaquim Forn, a RAC1.

09:15 «Franco encara planeja per les institucions i política espanyola»; Julian Assange, en nou frases. El fundador de Wikileaks concedeix una entrevista a "El món a RAC1", on també analitza el document d'El Periódico: "Era una temptativa d’atacar els Mossos d’Esquadra i anar contra el referèndum".

09:04 Montse Carreras, alcaldessa de Cunit, acaba d'entrar als jutjats de Tarragona després de ser citada per la Fiscalia per donar suport al referèndum, informa Jonathan Oca.

08:57 El 27 de setembre de 2015, avui fa dos anys, es van celebrar eleccions al Parlament de Catalunya. L'independentisme els va donar un aire plebiscitari que l'unionisme va acabar acceptant durant una campanya excepcional que va desembocar en la participació més alta en uns comicis a la cambra catalana. Les forces del "sí" (Junts pel Sí i la CUP) van obtenir més del 47% dels vots mentre que CSQEP, que en campanya es va negar a posicionar-se, es va quedar amb el 9%. L'unionisme (C's, PSC i PP) va arribar al 38%. El paper clau de la CUP va apartar Artur Mas de la presidència, que va recaure en el també convergent Carles Puigdemont, i de la DUI es va passar al referèndum de l'1-O per donar al "sí" un plus de legitimitat. En el debat públic el resultat i la seva operativitat encara és discutit a dia d'avui.

08:56 La Universitat Rovira i Virgili de Tarragona no cedirà espais per votar l'1-O per no posar en perill la institució, informa Jonathan Oca. El rector es va negar a la petició del Govern, ja que no la va fer a a totes les universitats catalanes i va voler evitar així qualsevol risc pel seu càrrec i per la universitat tarragonina.

08:12 La veritable raó per la qual Interior va tapar Piolín al port de Barcelona: la Warner Bros., amb els drets d'imatge dels dibuixos animats, va obligar el govern espanyol a tapar el vaixell, segons explica La Vanguardia.

07:32 PORTADES La premsa espanyola, eufòrica amb la trobada entre Rajoy i Trump. El referèndum continua ocupant les portades dels principals diaris de paper espanyols i catalans.

06:59 EL DESPERTADOR de Ferran Casas. 27 de setembre: Rajoy no se'n surt... i Junqueras ho aprofita. Trump va fer campanya pel "no" però va recordar que els catalans volen votar i va evitar referir-se a possibles reconeixements. El Govern veu amb més optimisme l'escena internacional. També són notícia els Mossos i la Fiscalia, la vaga als instituts, la pressió als bisbes, el 27-S i Joan Pera.

06:57 Els Bombers dels parcs del Berguedà, disposats a fer de "cordó de seguretat" durant l'1-O. L'assemblea de Bombers per la Independència de la Regió Central s'ofereixen a l'ANC per ajudar en tasques de seguretat i emergència durant el referèndum.

06:54 La intervenció de les finances de la Generalitat bloqueja part de la feina dels professors de la UdL (Universitat de Lleida), informa Àlvar Llobet. El gerent de la universitat informa de la congelació dels comptes bancaris i assegura que cal esperar que Madrid activi els tràmits per fer els pagaments. L'aturada de les finances altera la participació de docents en congressos internacionals.

06:53 ENTREVISTA Oriol Junqueras: «En suports internacionals, anem molt millor que els països que ens han precedit»; per Ferran Casas i Roger Tugas.





23:34 OPINIÓ Rumors que ataquen, l'article d'Ada Castells.