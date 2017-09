Calldetenes celebra la sisena edició de la Fira de la Mercè aquest dissabte

Calldetenes ja està a punt per la sisena edició de la Fira de la Mercè d'aquest dissabte, 30 de setembre. Com cada any, els carrers i places del municipi, s'ompliran de gresca i de bon ambient per la gran festa del comerç local, la bona gastronomia i la dinamització i l'oferta de l'activitat comercial i artesanal. L'espai comercial estarà situat al carrer Gran i l'avinguda Pau Casals, l'espai gastronòmic a la plaça Onze de Setembre, i l'espai d'artesania a la plaça Vella.Enguany el certamen estrena una nova proposta: el primer concurs de pintura ràpida. Sota el títol "Mirem la Fira de la Mercè", el recorregut del certamen s'omplirà de pintors, cavallets i d'art al carrer per plasmar l'esperit firal sobre tela i paper de la mà d'artistes de totes les edats.Hi haurà tres categories: infantils, de joves i d'adults. L'obra guanyadora en la categoria de majors d'edat s'emportarà un premi de 150 euros, gentilesa de l'empresa local d'esdeveniments Santa Margarita; i els guanyadors de la categoria de joves i de les infantils, s'emportaran lots de material artístic gentilesa de Pintur. A més a més, a tots els participants se'ls entregarà un val de descompte a Marcs Osona.Les inscripcions i el segellat del suport es formalitzaran a l'estand de Pakdart situat a la Plaça Vella, el mateix 30 de setembre de 9 a 10 h del matí. El lliurament de les obres, una per participant, finalitzarà a les 2 del migdia al mateix estand. Durant la tarda, totes les obres presentades estaran exposades en aquest espai. Els guanyadors es coneixeran a les 5 de la tarda a l'escenari de la plaça Onze de Setembre, on es farà el lliurament de premis.La fira arrencarà a les 10 del matí amb el desplegament de tota l'oferta comercial, gastronòmica i artesanal i la posada en marxa de les primeres activitats. De bon matí també s'encendran les brases per poder fer un bon esmorzar i agafar energia per no perdre's cap detall de la fira, que s'allarga fins a les 10 de la nit. Els visitants podran visitar una seixantena d'estands, per tastar els millors productes de mestres xarcuters, cansaladers i pastissers locals; per participar en tallers; comprar en parades d'artesans, etc.Oficialment, la fira s'inaugurarà a les 11 del matí amb el president del Consell Comarcal d'Osona, Joan Roca, i l'alcalde de Calldetenes, Marc Verdaguer, i la regidora de Festes, Mercè Pradell. Precisament en aquest marc, es presentarà el I Concurs de Pintura Ràpida.A la Fira també hi haurà activitats per al públic familiar, amb espais de jocs, des de la Cuineta de la Fira, una Gimcana familiar, un circuit de Karts a pedals o un taller de maquillatge fantàstic, entre altres. Tampoc no hi faltaran altres activitats com el CalldeCountry,la trobada de puntaires, exhibicions de dansa, sardanes, una exposició de vehicles dels anys 80, música en viu, un circuit de segways, etc.Al mateix temps, la Fira es vol convertir en "una fira de pel·lícula" ambientant els racons en el món del cinema. Això permet als comerciants i establiments locals, decorar les parades i l'interior dels seus locals amb elements cinematogràfics i, als més atrevits, vestir-se com els personatges més famosos de la gran pantalla.

