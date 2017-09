Els Mossos es presenten en diferents ajuntaments d'Osona per demanar informació sobre l'1-O

Els Mossos d'Esquadra s'han presentat aquest dimarts en diferents ajuntaments de la comarca per demanar informació sobre el referèndum del proper 1 d'octubre. Alguns d'aquests són Olost i Prats de Lluçanès.

Han passat @mossos a instàncies de la Fiscalia. Els he donat aquests fulletons perquè els facin arribar i coneguin #PratsdeLluçanès (1/2) pic.twitter.com/aY2QfGjxfR — Isaac Peraire Soler (@isaacperaire) 26 de setembre de 2017

En aquest darrer, l'alcalde Isaac Peraire, en declaracions a, explica que els agents li han demanat informació sobre els locals on es faran les votacions i els seus responsables. En aquest cas, com que l'Ajuntament de Prats cedeix el local, Peraire n'és el responsable.Aquesta informació és requerida per la instrucció 5/2017 a instàncies del Fiscal Superior de Catalunya. "Els hi he adjuntat un fulletó perquè vinguin i coneguin Prats de Lluçanès", explica l'alcalde, remarcant que "no aconseguiran que posem en entredit els mossos ni aturar la democràcia".