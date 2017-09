L'ACA impulsa la recuperació de les riberes dels rius de conques internes

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha tret a licitació un contracte destinat a millorar i recuperar les riberes dels rius de les conques internes catalanes. El projecte, que té un pressupost de 123.000 euros, pretén avaluar i seleccionar aquells trams estratègics en rius per dur a terme actuacions per recuperar la morfologia, la connectivitat fluvial i les riberes.Un cop adjudicat el contracte, es disposarà de divuit mesos per avaluar i diagnosticar l’estat actual, definir de manera consensuada quins són els trams més necessaris per actuar i dur a terme els treballs necessaris per a desenvolupar la inversió prevista en el Programa de mesures (7,4 M€) fins al 2021.S’analitzaran, doncs, els impactes i les pressions i l’estat ecològic dels rius, fent especial atenció sobre la qualitat hidromorfològica i estudis de planificació social. També s’abordarà de manera consensuada amb el territori la recopilació d’informació. A partir d’aquí, es faran diverses visites de camp per avaluar sobre el terreny la idoneïtat de les actuacions i, a partir d’aquí, definir els treballs que es duran a terme.Els treballs s’emmarquen dins el Programa de Mesures del Pla de Gestió de Districte de Conca Fluvial de Catalunya per a l’assoliment dels objectius de l’estat ecològic, centrant-se en aquells trams fluvials amb una qualitat inferior a bona, sobretot en l’àmbit de l’hidromorfologia i riberes.