Denuncien que l'Ajuntament de Sant Hipòlit no deixa fer un acte sobre el referèndum

La Comissió Anticorrupció del Voltreganès denuncia que l'Ajuntament de Sant Hipòlit no els deixa fer un acte sobre el referèndum a la sala de plens del consistori. La Comissió va demanar la sala per fer una xerrrada-col·loqui sobre els drets i legalitats del dret a decidir de l'1 d'octubre en data 28 octubre a les 8 de la nit. En la instància, l'entitat també va convidar a participar-hi l'alcalde socialista Xavier Vilamala (que comparteix govern amb Som-Voltregà).



L'Ajuntament de Sant Hipòlit els ha respost que la sala "no està disponible". En declaracions a Osona.com, fonts municipals apunten que s'estan desenvolupant tasques de manteniment a la sala. Des de la comissió es queixen de no oferir altres possibilitats per fer l'acte, com l'Ateneu o l'antiga biblioteca.



"No donen cap solució", apunta David Ventura, un dels seus portaveus, remarcant que s'hi han fet actes "on s'han posat en qüestió els fets del 1714, després dels Fets de la Gleva, i actes de precampanya del PSC". "És un tracte discriminatori", remarquen des de l'entitat.